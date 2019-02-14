Bülent Korkmaz: Bizim de Başakşehir kadar kazanmaya ihtiyacımız var

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi Atilla Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz, “Geçen hafta zor bir deplasmanda hem iyi oyun hem de iyi mücadele ile topun sahibi olan bir Antalyaspor vardı sahada. İyi mücadele ederek zor bir deplasmandan kaybetmeden dönmek takımın kendine olan güvenini de yerine getirdi. Bu hafta ise lig lideri ile organizasyon olarak, sistem ve oyun planı olarak Türkiye’nin bu işi en iyi yapan takımı Medipol Başakşehir ile karşılaşacağız. Başakşehir’in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de o kadar var. Planımızı kazanmak üzerine yapacağız. Sabırlı olmak zorundayız. Rakip ne kadar topun sahibi olacaksa bizim de o kadar topun sahibi olmamız gerekir. Savunmadan hücuma ve hücumdan savunmaya geçişleri ne kadar doğru yaparsak istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Bizim için gerçekten çok önemli maç. Sıçrama maçı diyebilirim. Bu arada yine Rize’ye gelen taraftara teşekkür ederim. Bu maçta da taraftarın desteğini maçın sonuna kadar görmek istiyoruz. Sabırlı oynayıp topun sahibi olup rakibi koşturmamız gerekir. İnşallah bunu maç günü yapacağız ve istediğimizi elde edeceğiz” diye konuştu.