Bülent Korkmaz: Bu sezon iyi oyuncular aldık

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Denizlispor maçını değerlendirerek başlayan Korkmaz, “Maalesef rakibimiz iki kez geldi ve kalemizde iki gol gördük. Bunlardan biri de bireysel hatadan. Futbolda bireysel hatalar olacak. Önemli olan pozisyon hatası yapmayalım. Hücumda da yeterince üretken değildik” dedi.

Bu hafta karşılaşacakları Konyaspor’un sistemli bir takım olduğunu belirten Korkmaz, “İç sahada ve deplasmanda farklı oynayan bir takım. Özellikle savunmada takım halinde hareket eden bir ekiple karşılaşacağız” diye konuştu. Takımda Amilton’un sakatlığının nüksettiğini ancak son durumu ile ilgili henüz karar vermediklerini ifade eden Korkmaz, “Eksiğimiz olsa da olmasa da genel anlamda bu maça hazırız. Çok koşmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"BU SEZON İYİ OYUNCULAR ALDIK"

İlk iki haftadaki maçlara bakıldığında istatistiklerde öne çıktıklarını de anlatan Korkmaz, "En çok koşan takımız. Takım boyu olarak da enine ve boyuna en iyi takımız. Bunu biraz daha ileri taşımamız lazım. Takım olarak oynadığımızda bizim için sorun olmuyor. Futbol şansımızın da yanımızda olması lazım” diye belirtti.