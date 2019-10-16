Bülent Korkmaz’dan Merih ve Çağlara övgü

Sözlerine Fransa deplasmanından puanla dönen Şenol Güneş ve milli takım oyuncularını kutlayarak başlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiklere selam ve sevgilerini iletti. Milli takım oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Korkmaz, “Fransa gibi son dünya şampiyonunu Türkiye’de yendikten sonra Fransa’da berabere kalarak, grup birincisi olmak çok önemliydi. Bu takımın oluşumunu sağlayan Lucescu ve bu takıma değer katacak, oyuncuları geliştirecek ve insani anlamda da bir duruşu olan Şenol Güneş ile beraber bu gruptan çıkacağını söylemiştim. Sadece Avrupa Şampiyonası değil Dünya Şampiyonası turnuvalarına gideceğini de söylemiştim. Çok güzel bir jenerasyon. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

"HEDEF 41 PUAN"

Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini ifade eden Korkmaz, takımda Gustavo Blanco’nun sakatlığının devam ettiğini, Fredy’in ise en son hazırlık maçında arka adalesinden sakatlandığını söyledi. Genel anlamda iyi bir dinlenme dönemi geçirdiklerine de işaret eden Korkmaz, ligdeki hedeflerinin 41 puan olduğunu kaydetti. Korkmaz, bu hafta kendi sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını, “Zor bir hafta olacak. Çünkü hem çok puana ihtiyacı olan bir takım. Atletik yapıda oyuncuları var ve hücumda çok etkinliği olan bir takım. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Hem hücumda hem savunmada takım halinde hareket ettiğimiz sürece her maçı kazanmaya adayız. Son iki maç da bunu gösterdi. Kendi evimizde oynayacağız inşallah gülen, mutlu olan taraf biz oluruz. Oyuncularımın elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum” sözleriyle değerlendirdi.

"MERİH VE ÇAĞLAR BENDEN İYİLER"

Bülent Korkmaz, A Milli Takım’ın defans oyuncuları Merih ile Çağlar’ın, kendisi ve yine eski milli futbolcu Alpay Özalan'a benzetilmesine yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi: