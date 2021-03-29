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Bülent Korkmaz: Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum

29.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Korkmaz, "Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum. Milli takım çok iyi durumda, onlarla gurur duyuyorum. Niye Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda yarı final, final olmasın" dedi.

Bülent Korkmaz: Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum

Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başta Şenol hoca olmak üzere tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Gruplara çok iyi başlangıç yaptılar. Benim için tesadüf değildi, ben bu oyuncuları Lucescu zamanından beri takip ediyorum. Şenol hocanın çok büyük katkısı var. Bu takımı 3-4 sene önce oluşturan Lucescu'yu da tebrik etmek gerek. Şenol hoca ile birlikte bu çocuklar genç yaşta olgunlaştılar. Bu milli takım, 3-4 büyük turnuvada yer alır. Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum. Çok iyi ve yetenekli oyuncularımız var. Milli takım çok iyi durumda, onlarla gurur duyuyorum, çok takdir ediyorum. Niye Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda yarı final, final olmasın" ifadelerini kullandı.

"Bunu iki sene önce söyledim, 'Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Kupası'na gideceğiz' dedim" diyen 52 yaşındaki teknik adam, "Ben bunu bu sonuçlar alındı diye söylemiyorum. 4-5 turnuva yapacak bu ekip. Mevcut kadroya gelen oyuncular da olacak. 4-5 turnuvada final de şampiyonluk da olabilir. Çok büyük başarı elde edeceğimizi söylüyorum. 2002 ruhuymuş gibi sözlere katılmıyorum. Bu çocukların kendi ruhu var, başka bir şeye ihtiyaç yok. Onların kendi içlerinde, düşüncelerinde, birlikteliklerinde gereken her şey var" şeklinde konuştu.

"EN ZOR MAÇIMIZI OYNAYACAĞIZ"

Milli takımın yarın Letonya'yı konuk edeceğini hatırlatan Bülent Korkmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah yarınki maçı da kazasız belasız atlatacağız. En zor maçımızı oynayacağız. Oyuncuların böyle maçlara öncelikle zihinsel olarak hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle taktik hazırlıktan çok zihinsel hazırlık önemli. Orada genç yaşta ama çok tecrübeli oyuncular var, onların o bilinçte olduğuna eminim. İnşallah ters bir sonuçla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Oyuncularımız ilk iki maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da gerekeni yapacaktır."

"MİLLİ TAKIMIN KULÜP HAVASINDA OLMASI ÇOK ZORDUR. BU TAKIMI BUNU HALLETMİŞ"

Korkmaz, "Milli oyuncular, milli takım kamplarına gelmeyi özlemle beklediklerini ve çok iyi bir arkadaşlık ortamları olduğunu söylüyor. Bu da başarıda etkili midir?" sorusuna, "Bunu söylüyorlarsa her şeyi halletmişlerdir. Milli takımın kulüp havasında olması çok zordur. Bu takım bunu halletmiş. Bu söylemleri dile getiren oyuncuların bulunduğu milli takımın önü çok açık" yanıtını verdi.

A Milli Takım'daki oyuncuların yarısından çoğunun Avrupa'da oynadığını hatırlatan Bülent Korkmaz, şunları ifade etti:

"Bizim zamanımızda oyuncuların neredeyse hepsi Türkiye'de oynuyordu. Avrupa'da 2-3 kişi vardı. Çağlar ve Merih, hiç büyük takım görmeden Avrupa'ya gitti. Zeki de aynı şekilde. Umut Meraş, Bursa'dan Fransa'ya gitti. Yusuf çok farklı bir oyuna büründü. Hakan Çalhanoğlu'nu konuşmaya gerek yok. Okay'ın, İspanya'da aldığı taktiksel pozisyon bilgisi onu bir üst seviyeye çıkardı. Burak Yılmaz şunu gösterdi, yaşınız ne olursa olsun önemli olan kendinizi futbola vermeniz. Müthiş oynuyor. Fransa'da da müthiş oynuyor. Gurur duyuyorum. Demek ki bizim ülkemizde o potansiyel var, o potansiyeli çıkarabilecek eğitmenler gerek. Maalesef o seviyede değiliz. Bir tek Galatasaray çıkarmaya çalışıyor. Ozan Kabak bunun en iyi örneği. Türk futbolcular, Avrupa piyasasına göre bonservis olarak çok ucuz. Göreceksiniz önümüzdeki sezon 3-4 Türk oyuncu daha Fransa'ya gidecek. Dolayısıyla potansiyel var, o potansiyelin daha fazlasını çıkarmamız gerek. Kulüplerin ekonomik durumunu düşününce o yatırımı yapmak zorundalar."

Korkmaz, "Size göre gelecek sezon hangi isimleri Avrupa'da göreceğiz?" sorusunu ise "İsim veremem ama biliyorum, tahmin ediyorum. Özellikle Altınordu ve Bursa'da çok beğendiğim oyuncular var, Süper Lig'de de oynayanlar var. Dolayısıyla bu işi yapacaklar. Avrupalılar buradan çok maçı seyrediyor. Bu mevcut durumdan önce de Avrupa'ya gidip maçlar seyrediyordum. Bana da bu isimleri soruyorlar" şeklinde yanıtladı.

Bülent Korkmaz, milli takımın savunmadaki önemli isimleri hakkında ise şöyle konuştu:

"Son maçta Norveç'te Haaland ve Sörloth, ondan önce Hollanda'da Depay vardı. Avrupa'nın en önde oyuncuları karşısında savunma oyuncularımız iyi oynayınca ön plana çıkıyorlar. Tabii ki sadece savunma değil, takım ön planda. Uğurcan'a geçen sene Konyaspor ile Trabzonspor'u 4-3 yendiğimiz maçta, 'Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisin' demiştim. Çok beğendiğim bir kaleci. Çağlar'ı söylemeye gerek yok, Zeki kendini geliştirdi. Umut, Bursa ligden düştü ona rağmen gitti, o da çok iyi. Ozan Kabak çok iyi oynuyor. Kaan, Alman disipliniyle çok farklı. Merih inşallah iyileşir. Hepsi Avrupa'da bilinen, değerli oyuncular. Saygı duyuluyorlar. O performansı verdikleri için tüm oyuncular, hocalar saygı duyuyor. Onların da güveni artıyor, çok doğru yoldalar."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Gerçekten mi? 2 de 2 yaptıktan sonra bunu söylemek büyük cesaret bülent kaptanı tebrik ediyorum :)
Şenol hoca,takımı başarılı oynatsa kupa vs olsa illaki bir önceki kimse neymiş mimari luce yaw o günün şartında kim varsa onu çağırarcak misal o zaman emre akbaba vs faydalı oynuyordu çağırdı akbaba yi luce keşfetmedi vs yani sırf şenol hoca diye bir önceki td 'ün eseri muhabbeti samimi değil gerçek değil yaw ts da başarısı ortada, bjk yı şampiyon yaptı ş.liginde namaglup çıkardı,bursa da başarısı ortada.burak ı ülke futboluna şenol hoca kazandırdı, avrupa ya bile faydası oldu gomez tekrar almanya kadrosuna seçildi , bakambu yıldız oldu vs.taktik teknik olarak ülke nin en iyi td ü.
bırakın bu işleri arkadaşlar milli takımı bu hale getiren Lucescu dur şeno güneşte üzerine koydu.

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