Bülent Korkmaz: Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum

Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başta Şenol hoca olmak üzere tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Gruplara çok iyi başlangıç yaptılar. Benim için tesadüf değildi, ben bu oyuncuları Lucescu zamanından beri takip ediyorum. Şenol hocanın çok büyük katkısı var. Bu takımı 3-4 sene önce oluşturan Lucescu'yu da tebrik etmek gerek. Şenol hoca ile birlikte bu çocuklar genç yaşta olgunlaştılar. Bu milli takım, 3-4 büyük turnuvada yer alır. Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum. Çok iyi ve yetenekli oyuncularımız var. Milli takım çok iyi durumda, onlarla gurur duyuyorum, çok takdir ediyorum. Niye Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda yarı final, final olmasın" ifadelerini kullandı. "Bunu iki sene önce söyledim, 'Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Kupası'na gideceğiz' dedim" diyen 52 yaşındaki teknik adam, "Ben bunu bu sonuçlar alındı diye söylemiyorum. 4-5 turnuva yapacak bu ekip. Mevcut kadroya gelen oyuncular da olacak. 4-5 turnuvada final de şampiyonluk da olabilir. Çok büyük başarı elde edeceğimizi söylüyorum. 2002 ruhuymuş gibi sözlere katılmıyorum. Bu çocukların kendi ruhu var, başka bir şeye ihtiyaç yok. Onların kendi içlerinde, düşüncelerinde, birlikteliklerinde gereken her şey var" şeklinde konuştu.

"EN ZOR MAÇIMIZI OYNAYACAĞIZ" Milli takımın yarın Letonya'yı konuk edeceğini hatırlatan Bülent Korkmaz, şunları kaydetti: "İnşallah yarınki maçı da kazasız belasız atlatacağız. En zor maçımızı oynayacağız. Oyuncuların böyle maçlara öncelikle zihinsel olarak hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle taktik hazırlıktan çok zihinsel hazırlık önemli. Orada genç yaşta ama çok tecrübeli oyuncular var, onların o bilinçte olduğuna eminim. İnşallah ters bir sonuçla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Oyuncularımız ilk iki maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da gerekeni yapacaktır." "MİLLİ TAKIMIN KULÜP HAVASINDA OLMASI ÇOK ZORDUR. BU TAKIMI BUNU HALLETMİŞ" Korkmaz, "Milli oyuncular, milli takım kamplarına gelmeyi özlemle beklediklerini ve çok iyi bir arkadaşlık ortamları olduğunu söylüyor. Bu da başarıda etkili midir?" sorusuna, "Bunu söylüyorlarsa her şeyi halletmişlerdir. Milli takımın kulüp havasında olması çok zordur. Bu takım bunu halletmiş. Bu söylemleri dile getiren oyuncuların bulunduğu milli takımın önü çok açık" yanıtını verdi. A Milli Takım'daki oyuncuların yarısından çoğunun Avrupa'da oynadığını hatırlatan Bülent Korkmaz, şunları ifade etti:

"Bizim zamanımızda oyuncuların neredeyse hepsi Türkiye'de oynuyordu. Avrupa'da 2-3 kişi vardı. Çağlar ve Merih, hiç büyük takım görmeden Avrupa'ya gitti. Zeki de aynı şekilde. Umut Meraş, Bursa'dan Fransa'ya gitti. Yusuf çok farklı bir oyuna büründü. Hakan Çalhanoğlu'nu konuşmaya gerek yok. Okay'ın, İspanya'da aldığı taktiksel pozisyon bilgisi onu bir üst seviyeye çıkardı. Burak Yılmaz şunu gösterdi, yaşınız ne olursa olsun önemli olan kendinizi futbola vermeniz. Müthiş oynuyor. Fransa'da da müthiş oynuyor. Gurur duyuyorum. Demek ki bizim ülkemizde o potansiyel var, o potansiyeli çıkarabilecek eğitmenler gerek. Maalesef o seviyede değiliz. Bir tek Galatasaray çıkarmaya çalışıyor. Ozan Kabak bunun en iyi örneği. Türk futbolcular, Avrupa piyasasına göre bonservis olarak çok ucuz. Göreceksiniz önümüzdeki sezon 3-4 Türk oyuncu daha Fransa'ya gidecek. Dolayısıyla potansiyel var, o potansiyelin daha fazlasını çıkarmamız gerek. Kulüplerin ekonomik durumunu düşününce o yatırımı yapmak zorundalar."