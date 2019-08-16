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Bülent Korkmaz: Göztepe maçına hazırız

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 16.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Göztepe maçına fiziksel ve taktiksel olarak hazırız. Diğer takımlar beni ilgilendirmiyor. Ben bu takıma transfer yapmak için transfer yaptırmayacağım. Doğrusunu bulana kadar uğraşacağız" dedi.

Bülent Korkmaz: Göztepe maçına hazırız

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak.

Transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan Aatif Chahechouhe, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol'u kadrosuna katan Antalyaspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu perdesini, 18 Ağustos Pazar günü Göztepe deplasmanında açacak. Sezonun ilk maçı öncesi Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.

"AATİF, DOĞUKAN VE TARIK İYİLEŞTİ"

Sezonun Antalyaspor için hayırlı olmasını temenni eden Korkmaz, geçen sezonu iyi bir yerde, iyi bir puanla bitirdiklerini kaydetti. Göztepe ile deplasmanda oynanacak ilk maça fiziksel ve taktiksel olarak hazır olduklarını dile getiren Korkmaz, "İstemediğimiz sakatlıklar oldu. Bolu kampında sakatlık dönemi geçiren Aatif, Doğukan ve Tarık iyileştiler, pazartesiden beri takımla beraber çalışıyorlar. Onların son durumuna da yarın bakacağız ama genel anlamda öyle veya böyle sahaya 11 kişi çıkacağız. Hedef maç kazanmak ve genç oyuncu kazandırmak. İyi ve güçlü bir takımımız, olursa bu oyuncuları kazandırmak daha da kolay olacak" şeklinde konuştu.

"ALTYAPIDA POTANSİYEL VAR"

Taraftarın transfer konusundaki beklentilerini değerlendiren Korkmaz, genç oyuncular çıkarmanın altını çizdi. Altyapıda potansiyeli olan oyuncular olduğunu belirten Korkmaz, "Onların gelişimini sağlayıp bu takımda oynatmayı düşünüyoruz. Antalyaspor'da 2 sene sonraki hedefimiz takımın ilk 11'inde en az 5 tane oyuncunun altyapıdan gelip direkt oynaması. Bunun için çabalıyoruz" diye konuştu.

"DOĞRUSUNU BULANA KADAR UĞRAŞACAĞIZ"

Transfer yapmanın çok zor olduğunu aktaran Korkmaz, bazen oyuncudan, bazen oyuncunun menajerinden bazen de kulüpten sorun çıktığını belirtti. İmzaya gelen oyuncuların son anda farklı bir senaryo ile karşı karşıya bıraktığını ifade eden Korkmaz, oyuncuların birden fazla menajerinin olmasının da zaman zaman problemlere yol açtığını söyledi. Korkmaz, "Kulübün bir bütçesi var ve TFF tarafından denetleniyorsunuz, ona göre doğru adımlar atmak doğru transfer yapmak istiyoruz. Ben bu takıma transfer yapmak için transfer yaptırmayacağım, doğrusunu bulana kadar uğraşacağız" dedi.
Zeki'nin gönderilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Korkmaz, bunun kulüple verilen ortak bir karar olduğunun altını çizdi. Korkmaz, saha içinde ve dışında çok karakterli oyuncular olduğunu kaydetti.

"DİĞER TAKIMLAR BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Bu sene ligin favorisinin kim olacağı sorulan Korkmaz, "Ben Antalyaspor'un teknik direktörüysem, Antalyaspor için basın toplantısı yapıyorsam diğer takımlar beni hiç ilgilendirmiyor. Diğer takımların durumları da beni hiç ilgilendirmiyor. Beni Antalyaspor'un durumu ilgilendirir, başka bir takıma odaklanamama gerek yok, bunun için kendimi yormama gerek yok. Birçok isim geldi gitti hep beraber göreceğiz" karşılığını verdi.

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