SPOR

Bülent Korkmaz: Maçın özeti Muslera tuttu, biz yedik

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 11.03.2019 23:04 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray maçı sonrası, “Maçın özeti Muslera tuttu, biz yedik. Özellikle ilk yarı istediğimizi oynadık. Ama 1-0 olmuş 5-0 olmuş bir önemi yok, bize puan gelmiyor” yorumunu yaptı.

Bülent Korkmaz: Maçın özeti Muslera tuttu, biz yedik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Muslera’nın performansını öven deneyimli çalıştırıcı, “Maçın özeti Muslera tuttu, biz yedik. Özellikle ilk yarı istediğimizi oynadık. Maalesef tahlisiz gol yedik. İkinci yarı oyuncularıma disiplinli olursak maçı çeviririz dedik ama Musslera’nın müthiş oyunu vardı. 1-0 olmuş 5-0 olmuş önemi yok bize puan gelmiyor. Bu maçı artık unutacağız, Alanya maçına bakacağız” dedi.

Genç futbolcularına tecrübelerini aktarmaya devam edeceklerini belirten Korkmaz, “Biz gerekenleri, fikrimizi ve öğretmenliğimizi yapıyoruz. Geliştirme biz olduğumuz sürece olacak. Onlara düşüncelerimizi anlatıyor, yollarını çiziyoruz. İnşallah daha iyi olurlar” değerlendirmesini yaptı.

“BEN UNUTULACAK ADAM DEĞİLİM"
Galatasaray taraftarının lehine yaptıkları sevgi gösterilerine değinen Korkmaz, “Ben unutulacak bir adam değilim açıkçası. Taraftarın ilgilisine ve sevgisine teşekkür ediyorum. Her yerde bu ilgiyi görüyorum. Demek ki futbolcuyken doğru işler yapmışız” açıklamasını yaparken, Antalyaspor’daki geleceği hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Ben geldiğimden beri zor bir sezon olacağını hep söyledim. Bu seneyi geçtikten sonra doğru planlama yapıldığı zaman bu takımın iyi yere geleceğini söyledim. O zaman göreceksiniz iyi Antalyaspor’u.”

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Fredy Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştuFredy Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu
''G.Saray maçını kazanabiliriz''''G.Saray maçını kazanabiliriz''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bülent korkmaz Antalyaspor muslera

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

G.Saray'ın gözdesi trafik kazası geçirdi

G.Saray'ın gözdesi trafik kazası geçirdi

Hidayet Türkoğlu'ndan NBA'e Enes Kanter uyarısı!

Hidayet Türkoğlu'ndan NBA'e Enes Kanter uyarısı!

Süper Lig ekibinde iki isim kadro dışı

Süper Lig ekibinde iki isim kadro dışı

Real Madrid yeni hocasını buldu!

Real Madrid yeni hocasını buldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

'Hayal kırıklığına uğradım'

'Hayal kırıklığına uğradım'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bülent Korkmaz'dan hakeme tepki

Bülent Korkmaz'dan hakeme tepki

Korkmaz Başakşehir için temkinli

Korkmaz Başakşehir için temkinli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Korkmaz: Maçın özeti Muslera tuttu, biz yedik

''Muslera tuttu, biz yedik''

Fredy: Galatasaray deplasmanından en az bir puanla dönmeyi umut ediyorum

Fredy Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu

Bülent Korkmaz: Galatasaray maçını kazanabiliriz

''G.Saray maçını kazanabiliriz''

Antalyaspor Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor taktik çalıştı

Bülent Korkmaz: Hayal kırıklığına uğradım

'Hayal kırıklığına uğradım'

Bülent Korkmaz: Ligdeki ilk hedefimiz 41 puanı yakalamak

'41 puanı hedefliyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.