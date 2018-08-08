Bülent Korkmaz Mossoro ile görüştükleri doğruladı

Antalyaspor Teknik Direktörü BülentKorkmaz, yeni sezon başlamadan Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kırmızı-beyazlı takımla anlaşmasının ardından genç oyuncuların takıma kazandırılması için çalışmalara başladığını dile getiren Korkmaz, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Oyuncularının antrenman performansı, saha içi ve saha dışı davranışından memnun olduğunu aktaran Korkmaz, takım oyununu futbolcularının taktik ve fiziğini daha da geliştireceklerini söyledi. Ligde ilk maçı Kayserispor ile oynayacaklarını hatırlatan Korkmaz, "İyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Amacımız güçlü bir takım oluşturmak. Futbolcularıma geçen sezon ligin ilk yarısında ve ikinci yarısında yaşananları unutmamalarını, ders çıkarmalarını, neyin doğru, neyin yanlış olduğunun akıllarında olmalarını söylüyorum. Kayseri ile ilk resmi maçla sezona başlayacağız" diye konuştu. "Genç oyuncuları övdü" Korkmaz, uzun bir sakatlık dönemi geçiren Zeki'nin eylül ayı sonuna doğru hazır olacağını, Musa'nın sakatlığının geçtiğini dile getirdi. Yeni transfer Cissokho'nun takıma uyum gösterdiğini belirten Korkmaz, hücum kısmına bir iki mevkide transfer yapmayı istediklerini söyledi. Bahadır Öztürk'ü ligde alternatif ya da oynayabilecek oyuncu olarak düşündüğünü anlatan Korkmaz, Birkan Öksüz, Doğukan Sinik, Mustafa İnan'ın kendini geliştirip, takımda yer almasını istediklerini ifade etti.

"İki transfer" Takım savunmasının iyi olmasına rağmen, hücuma çıkarken bazı sıkıntılar yaşadıklarını ve bunu çalışarak düzelteceklerini vurgulayan Korkmaz, "Üçüncü bölgede bazı sıkıntılarımız var. Düşündüğümüz mevkilere transfer yaparsak daha da iyi olacağız. Bu seneyi ben farklı görüyorum. Oyuncu ile anlaşıyoruz buraya getiriyoruz. Oyuncunun 4-5 menajeri çıkıyor. Oyuncuyla, menajeri ile anlaşıyoruz, kulübüyle olmuyor. Ben ilk defa değişik transfer sistemi gördüm. Çok zor oluyor. Kesinlikle transfer yapacağız. Ön tarafa iki tane direkt oynayan oyuncu alacağız. Sezon başı konuştuğumuzda anlaşmadan önce mevkileri söyledik ve bu mevkiler üzerinden transfer istedik. Şimdiye kadar bir transferimiz oldu. Takip ettiğimiz oyuncular var forvette. Bu süreç biraz uzuyor. Karşı taraftan aracılardan kaynaklanıyor. Bu hafta biteceğini ümit ediyorum" diye konuştu. "Mossoro'da karar Avcı'nın"

Medipol Başakşehir'den Mossoro ile görüştüklerini doğrulayan Bülent Korkmaz, "Mossoro ile kulüp nezdinde, başkanlar nezdinde anlaşıldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararını bekliyoruz. O karar verirse Mossoro burada oynayacak, onun kararını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'deki bütün kulüplerde maddi sorunların yaşandığını anlatan Korkmaz, "Takım içinde çok güçlü aile bağıyla üstesinden geliyoruz. Başkan ve yönetim geçmiş borçların üstesinden gelmek için çalışıyor. Onlar saha dışı biz de saha içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.