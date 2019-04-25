Bülent Korkmaz: Teknik direktör olarak kupa kaldırmak isterim

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilerle bir araya geldi. Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Korkmaz, takımının iki hafta üst üste aldığı galibiyetle oyuncularının moralinin yükseldiğini söyledi. Futbolcularının sahada elinden gelenin en iyisini yaparak ilk hedefleri olan 41 puana ulaştıklarını anlatan Korkmaz, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İkinci yarıya başlarken zor dönem geçirdik. Ancak bu dönemde başkan ve yöneticiler destek oldu. Oyuncular da zor dönemi atlatıp düşündüğümüz puanı yakaladı. Hedefler bitmiyor. Birçok kişinin aklında başka hedefler var. Ben şunu vurguluyorum, maç maç düşüneceğiz. Sonunda da bu seviyede kalmaya çalışacağız. Son 3-4 haftadaki gerginlik, baskı üzerimizden gitti. Güzel, keyifli, heyecan verici ortam oluştu. Sezon sonuna kadar böyle devam etmesini istiyorum" diye konuştu.

"BU SIRALAMADA KALIP SEZONU BİTİRİRSEK ÇOK İYİ OLUR"