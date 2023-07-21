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  4. Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci paylaştı... "Ben bu yılın başından beri..."

Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci paylaştı... "Ben bu yılın başından beri..."

21.07.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Şakrak istediği için boşanma kararı alan Ceyda Düvenci evliliğinin bitmesinin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Boşanma sonrası soluğu tatilde alan Ceyda Düvenci'den bir paylaşım daha geldi.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Oyuncu çift evliliklerindeki krizi aşamamış tatil yaptıkları İzmir Ödemiş Adliyesi'nde boşanmıştı.

Boşanma sonrası tatile giden ve "İyileştiğin anları unutma" notuyla pozlarını paylaşan Ceyda Düvenci'den yeni bir açıklayıcı paylaşım geldi.

Bu paylaşımı eski kocasına gönderme olarak algılanan Düvenci paylaşımına şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileğim. Çünkü günün sonunda şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize. Ve günlerdir bunun için nefes alıyorum."

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci istedi

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