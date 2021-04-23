SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Bülent Uygun: Başkan büyük prim verdi

Bülent Uygun: Başkan büyük prim verdi

23.04.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gençlerbirliği maçı sonrasında konuştu.

Bülent Uygun: Başkan büyük prim verdi

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal'ın takımı motive etmek için prim sözü verdiğini kaydeden Kartal, "Buraya kazanmak için geldik, kazanmak istiyorduk. Taktiksel olarak bu yönde hamle yapmak istedik ancak maalesef Boldrin'in sakatlığı, kart cezalıları, Donsah da 2,5-3 aydır yoktu,i bu handikaplar istediğimiz oyunu oynamamızı engelledi. Sayın başkanın Hasan Kartal prim olarak en büyük primlerden birini verdi ama maalesef kazanamadık. Bireysel hatalar yaptık. Gençlerbirliği'nin bizden daha çok ihtiyacı vardı, daha çok istediler, hak ettikleri 3 puanı aldılar, tebrik ediyorum." dedi.

Beşiktaş ile oynayacakları maç sorulan teknik adam, "3 günde bir maç oynamaya devam ediyoruz. Başımızı kaldıracağız ve Rizesporumuza yakışır şekilde, büyük taraftarımıza yakışır şekilde, her rakibe karşı sevgi ve saygıyla hazırlanıp kazanmak için devam edeceğiz. Daha lig bitmedi, her maç zor. Bizim hedefimiz 53 puanı tutturmak, onun için de mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Rizespor-Konyaspor maçında toplam 8 gol!Rizespor-Konyaspor maçında toplam 8 gol!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması: 31 milyon lirasına el konuldu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması: 31 milyon lirasına el konuldu

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı için olay iddia!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı için olay iddia!

İşte Ronaldo'nun yeni takımı! Eski yuvası...

İşte Ronaldo'nun yeni takımı! Eski yuvası...

İki kadına saldırmakla suçlanan Giggs'e şok!

İki kadına saldırmakla suçlanan Giggs'e şok!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.