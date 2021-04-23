Bülent Uygun: Başkan büyük prim verdi

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hasan Kartal'ın takımı motive etmek için prim sözü verdiğini kaydeden Kartal, "Buraya kazanmak için geldik, kazanmak istiyorduk. Taktiksel olarak bu yönde hamle yapmak istedik ancak maalesef Boldrin'in sakatlığı, kart cezalıları, Donsah da 2,5-3 aydır yoktu,i bu handikaplar istediğimiz oyunu oynamamızı engelledi. Sayın başkanın Hasan Kartal prim olarak en büyük primlerden birini verdi ama maalesef kazanamadık. Bireysel hatalar yaptık. Gençlerbirliği'nin bizden daha çok ihtiyacı vardı, daha çok istediler, hak ettikleri 3 puanı aldılar, tebrik ediyorum." dedi.

Beşiktaş ile oynayacakları maç sorulan teknik adam, "3 günde bir maç oynamaya devam ediyoruz. Başımızı kaldıracağız ve Rizesporumuza yakışır şekilde, büyük taraftarımıza yakışır şekilde, her rakibe karşı sevgi ve saygıyla hazırlanıp kazanmak için devam edeceğiz. Daha lig bitmedi, her maç zor. Bizim hedefimiz 53 puanı tutturmak, onun için de mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

