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Bülent Uygun: Cenaze evinde düğün yapamayız

02.05.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun, Denizlispor maçının ardından konuştu. Sahadan galip ayrılan Karadeniz ekibi düşme hattından uzaklaşırken ev sahibi Denizlispor ise lige veda etti. Daha önce Denizlispor'da da görev yapan Uygun, duygusal ifadeler kullandı.

Bülent Uygun: Cenaze evinde düğün yapamayız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Denizlispor’u 1-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Bülent Uygun, daha önce Denizlispor’da çalıştığını anlatarak, oyuncularının düşme konusunda psikolojik sıkıntılarının olduğunu aktardı.

"CENAZE EVİNDE DÜĞÜN OLMAZ"

Uygun; “Denizli’de çalışmış olmam ve burada bu güzel insanlarla birlikte yaşadığımız geçen sezon kümede kalmasında ki yaptığım yardım sonrasında da ayrılmıştık. O yüzden de bugün itibariyle düşmüş olmalarından dolayı üzüntülerimi belirtmek isterim. Cenaze evinde düğün olmaz, evet belki biz kümede kaldık. Sezon başında baktığımızda Rizespor ile Denizlispor’un aynı göreve geldiğim günde Rizespor’un daha çok düştüğüne inanıyor, Denizlispor’un da kurtarma ümidi vardı. Ama bugün takımın üzerindeki bu mutsuzluk, düşme psikolojisi olan gerek antrenman yönüyle gerek bir psikolog gibi gerekse taktik ve sistemlerimizle üstesinden gelerek, bu yürekle futbolcu kardeşlerimle beraber başardık” dedi.

"DENİZLİSPOR'UMUZUN HAK ETTİĞİ BU LİGE DÖNMESİ DİLEĞİYLE"

Teknik Direktör Uygun; “O yüzden futbolcularımın başarılarından dolayı hepsini tek tek tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Başta Hasan Kartal olmak üzere yönetim kurulumuz, hep birlikte taraftarımız bir ruh olduk, bir birlik olduk, dua yaptık, hep birlikte de kenetlendik ve bugün itibariyle 45 puan alarak büyük bir çoğunluğu geçtiğimiz bu ligde çok zor olan kümede kalma işini başarmış olduk. O yüzdende Rizespor camiasına yeni sezonda daha değişik daha iyi hedefler için yeni planlama inşallah yapacağız. Denizlispor’umuzun da inşallah tez zamanda tekrar bu hak ettiği bu lige Avrupa’da destan yazdığı yıllara dönmesi dileğiyle hepsine sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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