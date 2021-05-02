Bülent Uygun: Cenaze evinde düğün yapamayız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Denizlispor’u 1-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Bülent Uygun, daha önce Denizlispor’da çalıştığını anlatarak, oyuncularının düşme konusunda psikolojik sıkıntılarının olduğunu aktardı.

"CENAZE EVİNDE DÜĞÜN OLMAZ"

Uygun; “Denizli’de çalışmış olmam ve burada bu güzel insanlarla birlikte yaşadığımız geçen sezon kümede kalmasında ki yaptığım yardım sonrasında da ayrılmıştık. O yüzden de bugün itibariyle düşmüş olmalarından dolayı üzüntülerimi belirtmek isterim. Cenaze evinde düğün olmaz, evet belki biz kümede kaldık. Sezon başında baktığımızda Rizespor ile Denizlispor’un aynı göreve geldiğim günde Rizespor’un daha çok düştüğüne inanıyor, Denizlispor’un da kurtarma ümidi vardı. Ama bugün takımın üzerindeki bu mutsuzluk, düşme psikolojisi olan gerek antrenman yönüyle gerek bir psikolog gibi gerekse taktik ve sistemlerimizle üstesinden gelerek, bu yürekle futbolcu kardeşlerimle beraber başardık” dedi.