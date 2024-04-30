Bülent Uygun'dan Galatasaray maçı öncesi tüm Sivas'ı tedirgin eden açıklama!

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından minyatür kalede maç yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, Galatasaray maçının zor geçeceğini vurguladı. Uygun, “Sivasspor adına puanlar o kadar birbirine yakın ki açıkçası Avrupa kupasına gidecek son takımı belirleyecek sürece girdik. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Futbol adına güzelliği yansıtmak, oyun anlayışımızı, bireysel yeteneklerimizin sergilediği güzel bir maç diliyorum. Güçler, avantajlar ve birçok şeye baktığımızda zor bir maç bizi bekliyor. Bugün Galatasaray’la, Fenerbahçe’nin gücünü bilmeyen yoktur. Dolayısıyla çok zor maça gidiyoruz. Burada puanlar alabilmek için mücadelemizi veririz her zamanki gibi” şeklinde konuştu.

“BİZİM CAMİAMIZI İLGİLENDİRMİYOR”

Bir basın mensubunun ’Bu maç şampiyonluğu da yakından ilgilendiriyor. Neler söylersiniz?’ sorusuna tecrübeli çalıştırıcı, “Sonuçta şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor. Ben kendi takımımla ne kadar başarılı olabilirim ona bakıyorum. Sonucunda biz 4 takıma karşı da çıktık, 4’üne karşı da en üst seviyede maksimum mücadelemizi verdik. Dolayısıyla kimin ne olduğu beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ya da bizim camiamızı ilgilendirmiyor. Onların göstereceği performans, yaşananlar herkes zaten ülkede fazlasıyla görüyor. Biz sadece çıkacağız futbol adına ne yapmamız gerekiyorsa en güzel şekilde onu yapacağız. Sonra bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak” yanıtını verdi.

TÜM SİVAS TEDİRGİN OLDU! “REY MANAJ’IN UFAK BİR SAKATLIĞI VAR”

Bülent Uygun, Rey Manaj’ın hafif bir sakatlığı olduğunu da açıklayarak, “Rey Manaj’ın maçtaki aldığı darbeden dolayı bir ufak sakatlığı var. Onun dışında herhangi bir sakatlığımız yok. Hakan Arslan zaten malum sezonun son haftasına belki yetişecek, koşulara başladı. Onun dışında da herhangi bir sakatlık bulunmuyor. Geri kalan herkes hazır. Yarından itibaren de Rey Manaj takımına en güzel şekilde katılacaktır” cümlelerine yer verdi.





