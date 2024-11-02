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Bülent Uygun, dua okuyarak basın toplantısını terk etti! Ne yapmaya çalıştığını kimseler anlamadı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.11.2024 18:06
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, flaş bir karar ile istifa kararı aldığını ancak bundan vazgeçirildiğini dile getirdi. İşte detaylar...

Bülent Uygun, dua okuyarak basın toplantısını terk etti! Ne yapmaya çalıştığını kimseler anlamadı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Teknik Direktör Bülent Uygun'un açıklamaları;

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Oynanan oyunun içerisinde rakibimizin gücünü çok iyi biliyorduk. Bu süreçte hafta içi basına idmanları da kapattık. Pazartesi günü üniversitede idman yapacağız. Öğrencilerimize açık bir şekilde idman yapacağız. Taraftara galibiyetlerimizi armağan ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''ASLINDA İSTİFA EDECEKTİM AMA...''

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Mücadelenin hakemine tepki gösteren Bülen Uygun, ''Maçın hakemi tüm takdir haklarını rakibe verdi. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca bütün haklar rakibe veriliyor. Biz takım için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Ben normalde bugün istifa edecektim ama sevdiklerimiz belli insanlar asla kabul etmiyoruz dediler. Daha sonra istifa etmekten vazgeçtim. Biz Sivas’ın gelişmesi için mücadele ediyoruz. Bizim her hareketimizi eleştirenler var" diye konuştu.

DUA OKUYARAK SALONU TERK ETTİ

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Bülent Uygun konuşmasının ardından dua okuyarak salonu terk etti. Ne yapmaya çalıştığını kimsenin anlamadığı Uygun, sözlerini 'hayırlı haftalar hacı abi' diyerek noktaladı.

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Sivasspor Bülent Uygun
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