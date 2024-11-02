Bülent Uygun, dua okuyarak basın toplantısını terk etti! Ne yapmaya çalıştığını kimseler anlamadı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Teknik Direktör Bülent Uygun'un açıklamaları;

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Oynanan oyunun içerisinde rakibimizin gücünü çok iyi biliyorduk. Bu süreçte hafta içi basına idmanları da kapattık. Pazartesi günü üniversitede idman yapacağız. Öğrencilerimize açık bir şekilde idman yapacağız. Taraftara galibiyetlerimizi armağan ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''ASLINDA İSTİFA EDECEKTİM AMA...''

Mücadelenin hakemine tepki gösteren Bülen Uygun, ''Maçın hakemi tüm takdir haklarını rakibe verdi. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca bütün haklar rakibe veriliyor. Biz takım için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Ben normalde bugün istifa edecektim ama sevdiklerimiz belli insanlar asla kabul etmiyoruz dediler. Daha sonra istifa etmekten vazgeçtim. Biz Sivas’ın gelişmesi için mücadele ediyoruz. Bizim her hareketimizi eleştirenler var" diye konuştu.

DUA OKUYARAK SALONU TERK ETTİ

Bülent Uygun konuşmasının ardından dua okuyarak salonu terk etti. Ne yapmaya çalıştığını kimsenin anlamadığı Uygun, sözlerini 'hayırlı haftalar hacı abi' diyerek noktaladı.