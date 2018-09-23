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Bülent Uygun transferi açıkladı: ''G.Saray ve Beşiktaş...''

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.09.2018 12:21 | Son Güncelleme

Deneyimli teknik direktör Bülent Uygun, Katar ve Suudi Arabistan'dan teklif aldığını açıkladı. Bülent Uygun, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Sivasspor'un yıldız ismi Emre Kılınç'ı izlediğini iddia etti.

Bülent Uygun transferi açıkladı: ''G.Saray ve Beşiktaş...''

Teknik direktör Bülent Uygun çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bülent Uygun kendisine gelen teklifleri açıklarken, Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç'la ilgili de çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

İşte Bülent Uygun'un açıklamaları...

"KATAR'DAN TEKLİFLER VAR"
Transferi hakkında konuşarak sözlerine başlayan Bülent Uygun, "Katar'dan 2 takımdan teklif geldi. Her iki takıma da şartlarımı ilettim. Pazartesi gününe kadar anlaşma netleşecek. Suudi Arabistan'dan da bir takımdan teklif geldi. Görüşmeler devam ediyor. Eğer anlaşma sağlayamazsam Türkiye'de beklemede kalacağım" dedi.

"TOPA VURMAYI BİLMEYENLER KULÜP YÖNETİYOR!"
Türk kulüplerinin yapısından bahseden Uygun, "Ülkemizde kulüplerimiz altyapıya önem vermeli. Her yönetici kendi döneminden sorumlu olmalı. Futbolcular ve teknik adamlar kendi vergisini ödemeli. Ne yazık ki Türkiye'de futbol topuna vurmayı bilmeyenler kulüp yönetiyor. Futbol çok ayrı bir şey" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ O İSMİN PEŞİNDE!"
Sivasspor oyuncusu Emre Kılınç hakkında ise Bülent Uygun, "Sivasspor borçsuz yönetilen bir kulüp, artık Sivasspor'dan futbolcu almak çok zor. Emre Kılınç çabuklaştığı zaman milli takıma hizmet edecektir. Emre'nin büyük takımlarda oynayabilecek potansiyeli var. Fakat yine söylüyorum Sivasspor'dan oyuncu almak kolay değil. Bu sezon gideceğini sanmıyorum. Emre'yi Galatasaray ve Beşiktaş izliyor" şeklinde konuştu. (Radyospor)

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