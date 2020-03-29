Bülent Yıldırım 'VAR' odasında konuşulanları açıkladı! İşte detaylar

VAR sistemi futbola yeni bir soluk getirmişti. Ülkemizde de kullanılmakta olan Video Yardımcı Hakem sistemi zaman zaman tartışmaların odağı konumuna geliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de 'VAR' odasında hakemlerin ne konuştuğu. Kısa süre önce hakemlik kariyeri sona eren Bülent Yıldırım konuyla ilgili olarak Ajansspor'a konuştu. İşte eski FIFA kokartlı hakemin o açıklamaları ve Falcao detayı. "TÜM AÇILARA HAKİM OLMANIZ GEREKİYOR" Bülent Yıldırım,"Bizim yetkililerin iyi uygulama örneklerini ortaya koymaları lazımdı şimdiye kadar açıkçası. VAR başladığından bu güne kadar stratejik planının doğru konumlandırılmadığını düşünüyorum. Hem kamuoyuna anlatılması anlamında, hem bilgi paylaşımı anlamında, dolayısıyla bir şeyi sakladığınız zaman şeffaf olmadığınız zaman insanlar özellikle sosyal medyada inanılmaz fantaziler üretebiliyorlar. İnsanlar içeride bir sohbet döndüğünü sanıyorlar. Hakemlik zaten oto refleks kararlarla yapılan bir iş. Bırakın sohbet etmeyi çay içmeyi inanılmaz bir fantezi dünyası var. Bu iş çok ciddi bir şey. Bir yarış arabası pilotu gibi tüm kamera açılarıyla her şeye hakim olmanız gerekiyor.

Burada bir iletişim protokolü var. Burada olay minimum diyalog, maksimum fayda. Tıpkı VAR Protokolünde söylendiği gibi minimum müdahale maksimum fayda söyleminde olduğu gibi. Sadece VAR Protokolünde belirtilen dört durum ile ilgili bir şey olduğunda ya VAR hakemle diyaloğu başlatır ya da hakem VAR ile diyaloğu başlatır." ifadesini kullandı. BİR PENALTI ŞÜPHESİ VARSA NE YAPILIR? Bülent Yıldırım,"Bir penaltı şüphesi var. Elle oynamayla ilgili bir şüphe. VAR zaten size onu "potansiyel elle oynamayı kontrol ediyorum" diyerek diyaloğu başlatabilir ama siz olaya hakimseniz ne gördüğünüzü VAR'a iletirsiniz. Mesela siz VAR'da görevlisiniz ben de müsabakanın hakemiyim. Aynen şunu söylerim. "Hüseyin, ben topun ele temasını gördüm ancak doğal olduğunu düşündüm. Kontrol eder misin" Bu kadar basit. Minimum diyalog maksimum fayda. O da "kontrol edildi, gördüğün gibi, devam edebilirsin" der. Bu kadar nettir. Ya da top oyun dışı oldu. "Oyunu durdur Hüseyin. Potansiyel penaltı pozisyonunu incelemem gerekiyor" Ya da oyun orta alanda nötr bölge dediğimiz oyunun gidişatını etkilemeyecek umut vaat eden bir atağın olmadığı şekilde oynanıyor. "Ölü noktaya geldiğinde oyunu durdur, inceliyorum" Bu kadardır, bu diyaloglar çok kısadır." dedi

"NE GÖRDÜĞÜNÜZÜ SÖYLERSİNİZ" Bülent Yıldırım,"Penaltı da böyledir. Ne gördüğünüzü söylersiniz. Karşı taraf ne gördüğünü söyler. Siz bir şey görüp hiç şüphelenmezseniz VAR size şu bilgilendirmeyi yapar. ''Potansiyel penaltı olabilir. Kontrol ediyorum'' Bu kadar kısadır iletişimler." Veya muhtemel bir bariz gol şansı söz konusu. "VAR kontrol ediyorum" der. "Muhtemel bir kırmızı kart söz konusu kontrol ediyorum". Yani diyaloglar hiç öyle bazı insanların dediği gibi çay kahve muhabbeti şeklinde asla değildir mimik bile yoktur. Son derece profesyonel bir ortamda son derece profesyonel bir diyalog söz konusudur. Bu konuşmalar spor medyasında, sosyal medyada yazıldığı, insanların konuştuğu gibi asla değil. Şeffaf olmaktan kesinlikle çekinmemek lazım. Sakladıkça şüphe artar. Her şeyi örter bir tavır sergilerseniz insanlar bunun altında acaba bir şey mi var diye düşünür, sorgulamaya başlar." dedi. VAR KAYITLARI ÜNİVERSİTEYE VERİLDİ Bülent Yıldırım,"VAR kayıtları dediğimiz olayda 90 dakikalık bir kayıt söz konusu değildir. IFAB kayıtların değerlendirilmesini Belçika ve İngiltere'de iki önemli üniversiteye verdi. Burada bir maça ilişkin kesilen önemli pozisyonlar söz konusudur." dedi.

FALCAO EKSİK BİLGİLENDİRİLMİŞ Bülent Yıldırım,"Mesela Galatasaraylı Falcao'nun bir beyanını okudum. Hakemlerin pozisyonları ağır çekimde izlemesinin onları zor duruma düşürüp yanlış yorumlayacağını söylemiş. Kendisini eksik bilgilendirmişler. Bu konuda protokol çok nettir. Her hakem bunu ezbere bilir. Elle oynamayla veya bir penaltıdaki temas ya da şiddetli bir hareket ile yapılan ciddi bir faulde temas noktasının tespiti görüntü dondurularak yapılır. Birkaç saniye o fotoğraf gösterildikten sonra pozisyonun şiddeti yoğunluğu, kasıtlı olup olmadığını değerlendirmek için mutlaka normal çekim hızında verilir. Üst düzey VAR görevi yapan hakemler bunun ayrımını çok iyi yapar. Mesela ayağa basma oldu siz görmediniz. Ben derim ki size "Hüseyin oyunu durdur. Ceza sahası içinde potansiyel bir penaltı var. İzlemeni öneriyorum. Hakem monitöre giderken pozisyonun ne olduğu hakkında kısa bilgi veriyorsunuz. Çünkü bir anda çok geniş açıyla gördüğü sahadan küçük ekrana gideceği için onu duruma konsantre etmeniz gerekiyor. Hakem kendisi isterse bir şey sorabilir.