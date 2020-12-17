Bulgaristan göçmenlerinin vazgeçilmez lezzeti: Baniçka

Yoğurt, ayran ya da boza ile servis edilen baniçka, Balkanlardan gelen şahane bir hamur işi tarifi. Bulgaristan göçmenlerinin kahvaltının yıldızı dediği baniçkayı siz de hazırlamak istiyorsanız tarifimizden faydalanabilirsiniz.

MALZEMELER

3 adet el yufkası

Bir şişe soda

2 yemek kaşığı sirke

100 gram tereyağı

Susam ya da çörek otu

İç malzemesi: Peynir ve yoğurtlu karışım

YAPILIŞI

Soda ve sirkeyi bir kapta birleştirin.

Yufkayı ikiye ayırın. Yufkanın tamamını sodalı karışım ile ıslatın.

Yufkanın ortasına peyniri ufalayın.

Yufkanın her jatına eritilmiş tereyağı sürün ve peynirli harçtan koyun.

En üste ise sadece sodalı karışımdan sürün. Üzerine çörek otu ya da susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.



