Bulut eş anlamlısı nedir? bulutun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Coğrafi anlamı dışında, yoğun yığınlardan bahsederken de bulut kelimesi kullanılır. Mecaz anlamda ise sıkıntılı, olumsuz durumları karşılar. Bir kişinin duygu ve düşüncelerini veya havanın durumunu ifade edebilir.

Farklı kelimelerle bir araya gelerek çeşitli anlamlarda birleşik kelimeler oluşturur. Bunlar dışında atasözleri ve deyimlerde de sıkça kullanılır. Günlük konuşma dilinde tercih edilen ve farklı anlamlarda kullanılan bir kelimedir.

Bulut eş anlamlısı nedir?

Hangi anlamda kullanılmak isteniyorsa bu anlama göre bir eş anlamlı kelime seçilir. Bu kullanımlar bir deyimde, atasözünde ya da günlük konuşma içinde olabilir.

Eğer gökyüzündeki buluttan bahsediliyorsa yerine sehab, ebr veya gammam kullanılabilir. Ancak mecaz anlamında kullanılıyorsa keder, sıkıntı kelimeleri bulut yerine geçebilen kelimelerdir.

Bulut kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu, bulut için birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlara göre kullanılacak eş anlamlı kelimeler de farklılık gösterir. Tanımlar şunlardır:

"Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanması ile oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığın.",

"Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.",

"Keder, endişe."

Bu tanımlar doğrultusunda şu örnekler verilmiştir:

Mavi maviydi gökyüzü/ bulutlar beyaz beyazdı/ Boşluğu ve üzüntüsü / İçinde ne garip bir yazdı (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Gazi'nin şen çehresi üstünden ciddi bir düşüncenin bulutu geçer gibi oldu. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Bulut kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Bulut kelimesinin eş anlamı kelimeleri şunlardır: Endişe, uğursuzluk, umutsuzluk, sıkıntı, keder, gamam, sehab, ebr.

Bulut kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin ne anlamda ve amaçla kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin bütününe bakılması gerekir. Anlamını pekiştirmek için de cümle içinde kullanılmalıdır. Bulut kelimesinin eş anlamlıları ile birçok cümle kurulabilir.