1980'lerde yalnız kalan ve sürekli olarak 1987 yılında kaçmakta ve saklanmakta olan sarı autobot Bumblebee'nin hikayesi anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Hailee Steinfeld, Christian Hutcherson, John Cena gibi isimler yer alıyor. Peki Bumblebee nerede ve ne zaman çekildi? Bumblebee oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BUMBLEBEE NEREDE ÇEKİLDİ?

Bumblebee filminin fotoğraf çekimleri 31 Temmuz 2017'de San Francisco, Los Angeles ve Kaliforniya'da başladı.

BUMBLEBEE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Oldukça genç olan Bumblebee 1980'li yıllarda yalnız kalmıştır. Ne yapacağını bilmeyen ve kimsesi olmayan Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bir gün Kaliforniya sahil kasabasına gider. 18 yaşına girmek üzere olan genç kız Charlie, Bumblebee'yi bulur. Külüstür sandığı Bumblebee'yi onarmak isteyen genç kız, onun bir külüstür olmadığını anlar ve onunla zamanla arkadaşlık kurar.

BUMBLEBEE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hailee Steinfeld

Christian Hutcherson

John Cena

Marcella Bragio

Jorge Lendeborg Jr.

Ricardo Hoyos

Rachel Crow

Vanessa Ross

Pamela Adlon

Glynn Turman

Kenneth Choi

Gracie Dzienny

Megyn Price

Abby Quinn

Teresa Navarro

John Ortiz



