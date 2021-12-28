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Bumblebee nerede ve ne zaman çekildi? Bumblebee oyuncuları kimler?

28.12.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yapımı aksiyon ve bilim kurgu türündeki Bumblebee filmi, Transformers film serisinin altıncısıdır. Bumblebee filminin yapımcılığını Michael Bay, yönetmenliğini ise Travis Knight üstlendi. Söz konusu filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Bumblebee nerede ve ne zaman çekildi? Bumblebee oyuncuları kimler?

1980'lerde yalnız kalan ve sürekli olarak 1987 yılında kaçmakta ve saklanmakta olan sarı autobot Bumblebee'nin hikayesi anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Hailee Steinfeld, Christian Hutcherson, John Cena gibi isimler yer alıyor. Peki Bumblebee nerede ve ne zaman çekildi? Bumblebee oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BUMBLEBEE NEREDE ÇEKİLDİ?

Bumblebee filminin fotoğraf çekimleri 31 Temmuz 2017'de San Francisco, Los Angeles ve Kaliforniya'da başladı.

Bumblebee nerede ve ne zaman çekildi? Bumblebee oyuncuları kimler?

BUMBLEBEE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Oldukça genç olan Bumblebee 1980'li yıllarda yalnız kalmıştır. Ne yapacağını bilmeyen ve kimsesi olmayan Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bir gün Kaliforniya sahil kasabasına gider. 18 yaşına girmek üzere olan genç kız Charlie, Bumblebee'yi bulur. Külüstür sandığı Bumblebee'yi onarmak isteyen genç kız, onun bir külüstür olmadığını anlar ve onunla zamanla arkadaşlık kurar.

BUMBLEBEE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Hailee Steinfeld
  • Christian Hutcherson
  • John Cena
  • Marcella Bragio
  • Jorge Lendeborg Jr.
  • Ricardo Hoyos
  • Rachel Crow
  • Vanessa Ross
  • Pamela Adlon
  • Glynn Turman
  • Kenneth Choi
  • Gracie Dzienny
  • Megyn Price
  • Abby Quinn
  • Teresa Navarro
  • John Ortiz


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