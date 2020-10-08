Bunalanlara ferah bir içecek: Soğuk kahve tarifi

Yaz aylarında veya bunaldığınızda hayat kurtaran bir içecek olan soğuk kahveyi kafelerden almak istemiyorsanız evde de kolayca yapabilirsiniz. Zevkinize göre içindeki malzemeleri değiştirerek pek çok çeşidini kolayca yapabileceğiniz soğuk kahveyi misafirlerinize de ikram edebilirsiniz.
İste süt ister şeker ister karamel gibi farklı sosları katarak yapacağınız soğuk kahve tarifini aşağıda inceleyebilirsiniz. Sağlıklı soğuk kahve tarifi sayesinde gittiğiniz her yere kendi yaptığınız bu lezzeti de taşıyabilirsiniz. Termosunuza koyarak işe okula parka götürebileceğiniz kahvelerle bütçenize de katkı sağlarsınız.
Aslında soğuk kahve tarifi oldukça basit bir yapıma sahiptir. Aynı zamanda soğuk kahve yapımı için gerekli malzemeler de az ve bütçenizi zorlamayacak cinstendir. Klasik bir soğuk kahve için gereken malzemeler şunlardır:
Eğer kahvenize şeker eklemek isterseniz yukarıdaki tarife göre, tarifin ikinci defasında sıcak su ve granül kahveyi karıştırırken eklemeniz daha lezzetli ve kıvamlı bir sonuç getirir.
Soğuk kahvenizi biraz daha yumuşak kılmak istiyorsanız soğuk kahve tarifi sütlü şekilde bir yol izleyebilirsiniz.
Kahvenizin üzerine süt köpüğü yapmak istiyorsanız oldukça kolay adımları takip etmeniz yeterli olur. Küçük ve kapalı bir şişenin içerisine yarısı kadar süt koyun. Yaklaşık bir dakika kadar sütü çalkalayın. Sonrasında ocakta oranlı bir miktarda su kaynatın ve çalkalamış olduğunuz süt kavanozunu ortasına yerleştirin. Bir dakika kadar bu halde beklettikten sonra süt köpüğünü elde etmiş olacaksınız.
Kahvenizin daha az sert ve asidik olmasını istiyorsanız kahveden yapmış olduğunuz buz küplerini yarısı su, yarısı kahve olan bir bardağa ekleyebilirsiniz.
Kahvenizi daha eğlenceli bir hale getirmek ve kıvamını da farklılaştırmak isterseniz vanilyalı ya da çikolatalı bir ya da iki yemek kaşığı kadar dondurmayı kahvenizle bir mikser yardımıyla karıştırabilirsiniz.
Soğuk kahvenizi farklılaştırmak istiyorsanız aşağıda yer alan tarifleri deneyebilirsiniz. Evde hem sağlıklı hem de kolay bir şekilde yapacağınız kahvenizle tüm yazı geçirebilirsiniz. İster nescafe ister filtre kahve kullanabileceğiniz bu tarifleri kendi damak tadınıza göre farklılaştırabilirsiniz. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz soğuk kahve tarifleri:
Cold Brew: 1 litre kadar soğuk su, 120 gram çekilmiş filtre kahve ve buz küpleri
Dalgona Kahve: 2 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı kadar sıcak su, 200 ml kadar soğuk süt ve buz küpleri
Frappe: 2 tatlı kaşığı kadar granül kahve, 2 yemek kaşığı kadar toz şeker, 3 tatlı kaşığı kadar su, 1 su bardağı kadar soğuk süt ve buz küpleri
Vanilyalı Buzlu Kahve: 200 ml kadar soğuk kahve, 400 ml kadar süt, yarım tatlı kaşığı kadar vanilya özütü, bir yemek kaşığı kadar toz şeker
Naneli Buzlu Kahve: Soğuttuğunuz filtre kahve, 2 yemek kaşığı kadar nane şurubu ya da 5 dal nane ve buz küpleri
Evde yapmış olduğunuz buzlu bir kahve her türlü dışarıdaki bir kahve zincirinden edineceğiniz bir kahveden daha sağlıklı olabilir. Kahvenizin içerisine eklemek istediğiniz süt, şeker ya da diğer başka türlü aromalar kahvenizden elde edeceğiniz kaloriyi artırır. Sade bir buzlu kahvede 0 kalori vardır. Sütlü buzlu kahve sütünü ne kadar koyduğunuza bağlı olacak şekilde ortalama 1 kahve fincanında (yani 180 mililitrede) 6 kalori vardır. Çoğunluğu karbonhidrattan oluşmakla birlikte, proteinden sonra içeriğinde en az yağ vardır. Kahvenize süt ve de şeker eklemek isterseniz bu porsiyon başı 30 kaloriye çıkar.
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