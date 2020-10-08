Bunalanlara ferah bir içecek: Soğuk kahve tarifi

Yaz aylarında veya bunaldığınızda hayat kurtaran bir içecek olan soğuk kahveyi kafelerden almak istemiyorsanız evde de kolayca yapabilirsiniz. Zevkinize göre içindeki malzemeleri değiştirerek pek çok çeşidini kolayca yapabileceğiniz soğuk kahveyi misafirlerinize de ikram edebilirsiniz.

İste süt ister şeker ister karamel gibi farklı sosları katarak yapacağınız soğuk kahve tarifini aşağıda inceleyebilirsiniz. Sağlıklı soğuk kahve tarifi sayesinde gittiğiniz her yere kendi yaptığınız bu lezzeti de taşıyabilirsiniz. Termosunuza koyarak işe okula parka götürebileceğiniz kahvelerle bütçenize de katkı sağlarsınız.

Soğuk Kahve Tarifi için İhtiyacınız Olan Malzemeler

Aslında soğuk kahve tarifi oldukça basit bir yapıma sahiptir. Aynı zamanda soğuk kahve yapımı için gerekli malzemeler de az ve bütçenizi zorlamayacak cinstendir. Klasik bir soğuk kahve için gereken malzemeler şunlardır:

2 yemek kaşığı kadar granül kahve (hazır kahve)

1 çay bardağı kadar sıcak su

300 ml kadar soğuk su

2-3 adet buz küpü

Buzlu Kahve Evde Nasıl Yapılır?

Kaynatmış olduğunuz suya granül kahveyi ekleyerek kahve çözülene dek karıştırmaya başlayın. Kahve çözüldükten sonra karışımınızı bir buz kalıbına boşaltın ve karışım tamamen buz küpleri haline gelene kadar buzlukta tutun. Sonrasında bir su bardağına diğer bir yemek kaşığı granül kahveyi ekleyin ve üzerine bu kahveyi eritecek miktarda sıcak suyu dökün. Elde ettiğiniz karışımı büyük bir bardağa aktardıktan sonra hazırladığınız buz küplerinden ekledikten sonra buzlu kahvenizin tadını çıkarabilirsiniz. Bu adımda isteğinize göre yarım su bardağı soğuk süt de ekleyerek kahvenize farklı bir tat kazandırabilirsiniz.

Soğuk Kahve Yapımında Püf Noktalar

Eğer kahvenize şeker eklemek isterseniz yukarıdaki tarife göre, tarifin ikinci defasında sıcak su ve granül kahveyi karıştırırken eklemeniz daha lezzetli ve kıvamlı bir sonuç getirir.

Soğuk kahvenizi biraz daha yumuşak kılmak istiyorsanız soğuk kahve tarifi sütlü şekilde bir yol izleyebilirsiniz.

Kahvenizin üzerine süt köpüğü yapmak istiyorsanız oldukça kolay adımları takip etmeniz yeterli olur. Küçük ve kapalı bir şişenin içerisine yarısı kadar süt koyun. Yaklaşık bir dakika kadar sütü çalkalayın. Sonrasında ocakta oranlı bir miktarda su kaynatın ve çalkalamış olduğunuz süt kavanozunu ortasına yerleştirin. Bir dakika kadar bu halde beklettikten sonra süt köpüğünü elde etmiş olacaksınız.

Kahvenizin daha az sert ve asidik olmasını istiyorsanız kahveden yapmış olduğunuz buz küplerini yarısı su, yarısı kahve olan bir bardağa ekleyebilirsiniz.

Kahvenizi daha eğlenceli bir hale getirmek ve kıvamını da farklılaştırmak isterseniz vanilyalı ya da çikolatalı bir ya da iki yemek kaşığı kadar dondurmayı kahvenizle bir mikser yardımıyla karıştırabilirsiniz.