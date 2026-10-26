Makarna suyuna tuz değil bunu ekleyin! Lezzetini bambaşka hale getiriyor

Makarna, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği pratik ve çok yönlü bir yemek. Basit görünmesine rağmen doğru kıvamı yakalamak için pişirme aşamasında bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Şef Sheilla Lopez, makarna haşlama suyuna tuzun yanı sıra az miktarda sirke eklenmesini önerdi.

MAKARNANIN BİRBİRİNE YAPIŞMASINI ÖNLÜYOR

Şef Sheilla Lopez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda makarna haşlama suyuna bir miktar sirke eklenmesini tavsiye etti. Lopez'e göre sirke, makarnanın pişerken sakız gibi bir doku kazanmasını ve birbirine yapışmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Şef, bu küçük dokunuşun makarnaya hafif bir ekşilik de kazandırabileceğini ve sosların lezzetini daha belirgin hale getirebileceğini ifade etti. Lopez, basit bir değişikliğin yemeğin lezzetinde fark yaratabileceğine dikkat çekti.

SİRKE FARKLI YEMEKLERDE DE KULLANILABİLİYOR

Ekşi tadıyla öne çıkan sirke, yalnızca makarna haşlama suyunda değil, çeşitli yemek tariflerinde ve son dokunuş olarak da kullanılabiliyor. Yemeklere asidik bir tat katarak diğer malzemelerin lezzetini dengelemeye yardımcı olabiliyor.

Bununla birlikte, sirkenin makarnanın yapışmasını kesin olarak önlediği düşünülmemeli. Makarnayı bol suda haşlamak, pişirme sırasında ara sıra karıştırmak ve paketin üzerinde belirtilen pişirme süresine uymak da istenen kıvamı elde etmek açısından önem taşıyor. Tuz ise makarnanın lezzetini artırmak için haşlama suyuna eklenebilecek temel malzemelerden biri olmaya devam ediyor.