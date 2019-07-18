Bunaltıcı sıcaklara karşı ferahlatan gıdalar!

Özellikle yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar, işi gereği gün boyu güneşin altında çalışmak zorunda olanlar ve çocuklar aşırı yaz sıcaklarının tetikleyebileceği hastalıklara karşı çok daha dikkatli olmalıdır. Yaz aylarında beslenmemizle ilgili gerekli tedbirleri almazsak bünyemizde ortaya çıkabilecek değişiklikler ve metabolizma ile alakalı sorunlar çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. “Aslında doğru zamanlama ile doğru seçimler yaparak hem yazın yaşanan sağlık sorunlarından uzak kalabilir, hem de uzun süredir istediğiniz diyet programına başlayabilirsiniz.” diyen Prof. Dr. İsmet Tamer, bunaltıcı sıcaklara karşı tüketebileceğiniz hem ferahlatan hem de besleyici değeri yüksek gıdaları açıkladı. VÜCUT KİLONUZ BAŞINA 30 ML SU İlk yapmanız gereken susuzluk hissetmeden su içerek vücudunuzun ihtiyacı olan günlük sıvıyı ona temin etmek olmalı. Bu nedenle her insan kendi kilosu başına yaklaşık 30 ml kadar su içmeli Örneğin, 60 kg ağırlığındaki biri, 30x60=1800 ml su tüketmeli. Bazen sadece susuzluğunuzu gidermek için değil, ferahlayıp serinlemek için de bir şeyler içmek isteyebilirsiniz. Aslında ikisini bir arada yapmak daha da makbuldür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tercihinizi aşırı şekerli ya da asitli içeceklerden değil, hem serinleten hem de sağlıklı ve düşük kalorili içeceklerden yana kullanmanızdır.

LİMONLU, DOMATESLİ BESİN DEĞERİ YÜKSEK GIDALAR Tükettiğiniz sıvıların besin değerini yükseltebilirsiniz. Örneğin taze sıkılmış limon suyundan yapacağınız şekersiz bir limonata mükemmel bir tercih olabilir. Damak tadınıza göre 5 bardak suya 3 orta boy limonun suyunu ekleyip 1 çay kaşığı kadar süzme bal ile tatlandırarak da bu sıcak günlerde kendinizi ferahlatabilirsiniz. Yüksek miktarda antioksidan ve C vitamini içerdiği için domatesi her mevsimde öneriyoruz ama yaz aylarında buzdolabından çıkarıp soğuk meyve niyetine yiyebileceğiniz domatesin suyunun daha da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Domateste bulunan likopen, çok değerli bir antioksidan ve yaşlanma karşıtı maddedir; domates pişirildiğinde, püre haline getirilirse ya da taze taze sıkıp domates suyu hazırlarsanız sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınıza da iyi gelir. KAHVE VE ÇAY YERİNE SOĞUK SÜTLÜ, TARÇINLI TOK TUTAN KARIŞIMLAR Son zamanlarda bir kahve çılgınlığı aldı başını gidiyor. Ama bu furyanın altında her gün bir fincan kahvenin kendinizi daha enerjik hissettirmesinin yanında antioksidan etkilerinin de varlığı yatıyor. Böyle bile olsa sıcak yaz günlerinde kahveyi kısıtlamak da fayda var, çünkü kahve ve çayın fazlası idrar söktürücü etkileri ile sıvı kaybını artırabilir. Bunun yerine bir bardak soğuk süte iki kaşık kahve ve yarım kaşık tarçın ekleyerek hem soğuk hem de tok tutan bir alternatif öğün hazırlayabilirsiniz.

Tarçın faydaları saymakla bitmeyen bir besin, ister kahveye, ister süte, isterseniz çaya ekleyin. Hatta soğuk çaya özellikle ekleyin, yanına belki kırmızı meyvelerden ya da şeftali veya kayısı püresinden de karıştırıp hem bol lifli, hem bol antioksidan içeren metabolizma hızlandırıcı süper bir içecekle serinleyin. PROBİYOTİK KAYNAĞI YOĞURTLU ALTERNATİFLER Yazın bazen öğünleri hafif geçirmek de iyi gelebilir. Mesela hem protein zengini hem de probiyotik kaynağı az yağlı yoğurdu, soğuk salatalık ile ister yanında söğüş olarak, isterse rendelenip cacık halinde tüketebilirsiniz. Hem tok tutar, hem de kalorisi ve porsiyonu kontrollüdür. Soğuk yoğurtlu çorbalar da güzel bir alternatif olabilir, sıcak yaz günlerinde öğlen ya da akşam serinletip ferahlatır. SU VE LİF DEPOSU MEVSİM MEYVESİ KAVUN VE KARPUZ Kavun ve karpuz gibi yaz meyveleri de sıcak günlerde serinleten kurtarıcınız olabilir. Karpuz yüksek oranda su ve lif içerir. Tokluk hissi verirken, içerdiği A ve C vitaminleri ile mineraller sayesinde halsizliği alır, dinç tutar. Üstelik likopen içerdiği için cildinizi de güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Ancak abartılı tüketirseniz içerdiği şeker nedeniyle sıkıntı yaşayabileceğinizi, hatta kilo alabileceğinizi de unutmamalısınız.