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Bunaltıcı sıcaklara karşı ferahlatan gıdalar!

Betül Kurucu Betül Kurucu
İÇERİK HABERLERİ  | 18.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Sıcakların ortaya çıkışı ile birlikte vücudumuzda bir takım değişiklikler meydana gelir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artar ve metabolizma bu duruma uyum sağlamaya çalışır. Bunun sonucunda ise vücut daha fazla su kaybeder. Vücudun susuz kalması, sıvı ve elektrolit kayıpları, vitamin ve mineral eksiklikleri ile ciltte hassasiyetin artması gibi sağlık problemlerine sebep olur. Peki bunu yaşamamak için ne yapmak gerekir?

Bunaltıcı sıcaklara karşı ferahlatan gıdalar!

Özellikle yaşlılar, kronik hastalıkları olanlar, işi gereği gün boyu güneşin altında çalışmak zorunda olanlar ve çocuklar aşırı yaz sıcaklarının tetikleyebileceği hastalıklara karşı çok daha dikkatli olmalıdır. Yaz aylarında beslenmemizle ilgili gerekli tedbirleri almazsak bünyemizde ortaya çıkabilecek değişiklikler ve metabolizma ile alakalı sorunlar çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. “Aslında doğru zamanlama ile doğru seçimler yaparak hem yazın yaşanan sağlık sorunlarından uzak kalabilir, hem de uzun süredir istediğiniz diyet programına başlayabilirsiniz.” diyen Prof. Dr. İsmet Tamer, bunaltıcı sıcaklara karşı tüketebileceğiniz hem ferahlatan hem de besleyici değeri yüksek gıdaları açıkladı.

VÜCUT KİLONUZ BAŞINA 30 ML SU

İlk yapmanız gereken susuzluk hissetmeden su içerek vücudunuzun ihtiyacı olan günlük sıvıyı ona temin etmek olmalı. Bu nedenle her insan kendi kilosu başına yaklaşık 30 ml kadar su içmeli Örneğin, 60 kg ağırlığındaki biri, 30x60=1800 ml su tüketmeli. Bazen sadece susuzluğunuzu gidermek için değil, ferahlayıp serinlemek için de bir şeyler içmek isteyebilirsiniz. Aslında ikisini bir arada yapmak daha da makbuldür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tercihinizi aşırı şekerli ya da asitli içeceklerden değil, hem serinleten hem de sağlıklı ve düşük kalorili içeceklerden yana kullanmanızdır.

LİMONLU, DOMATESLİ BESİN DEĞERİ YÜKSEK GIDALAR

Tükettiğiniz sıvıların besin değerini yükseltebilirsiniz. Örneğin taze sıkılmış limon suyundan yapacağınız şekersiz bir limonata mükemmel bir tercih olabilir. Damak tadınıza göre 5 bardak suya 3 orta boy limonun suyunu ekleyip 1 çay kaşığı kadar süzme bal ile tatlandırarak da bu sıcak günlerde kendinizi ferahlatabilirsiniz.

Yüksek miktarda antioksidan ve C vitamini içerdiği için domatesi her mevsimde öneriyoruz ama yaz aylarında buzdolabından çıkarıp soğuk meyve niyetine yiyebileceğiniz domatesin suyunun daha da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Domateste bulunan likopen, çok değerli bir antioksidan ve yaşlanma karşıtı maddedir; domates pişirildiğinde, püre haline getirilirse ya da taze taze sıkıp domates suyu hazırlarsanız sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınıza da iyi gelir.

KAHVE VE ÇAY YERİNE SOĞUK SÜTLÜ, TARÇINLI TOK TUTAN KARIŞIMLAR

Son zamanlarda bir kahve çılgınlığı aldı başını gidiyor. Ama bu furyanın altında her gün bir fincan kahvenin kendinizi daha enerjik hissettirmesinin yanında antioksidan etkilerinin de varlığı yatıyor. Böyle bile olsa sıcak yaz günlerinde kahveyi kısıtlamak da fayda var, çünkü kahve ve çayın fazlası idrar söktürücü etkileri ile sıvı kaybını artırabilir. Bunun yerine bir bardak soğuk süte iki kaşık kahve ve yarım kaşık tarçın ekleyerek hem soğuk hem de tok tutan bir alternatif öğün hazırlayabilirsiniz.

Tarçın faydaları saymakla bitmeyen bir besin, ister kahveye, ister süte, isterseniz çaya ekleyin. Hatta soğuk çaya özellikle ekleyin, yanına belki kırmızı meyvelerden ya da şeftali veya kayısı püresinden de karıştırıp hem bol lifli, hem bol antioksidan içeren metabolizma hızlandırıcı süper bir içecekle serinleyin.

PROBİYOTİK KAYNAĞI YOĞURTLU ALTERNATİFLER

Yazın bazen öğünleri hafif geçirmek de iyi gelebilir. Mesela hem protein zengini hem de probiyotik kaynağı az yağlı yoğurdu, soğuk salatalık ile ister yanında söğüş olarak, isterse rendelenip cacık halinde tüketebilirsiniz. Hem tok tutar, hem de kalorisi ve porsiyonu kontrollüdür. Soğuk yoğurtlu çorbalar da güzel bir alternatif olabilir, sıcak yaz günlerinde öğlen ya da akşam serinletip ferahlatır.

SU VE LİF DEPOSU MEVSİM MEYVESİ KAVUN VE KARPUZ

Kavun ve karpuz gibi yaz meyveleri de sıcak günlerde serinleten kurtarıcınız olabilir. Karpuz yüksek oranda su ve lif içerir. Tokluk hissi verirken, içerdiği A ve C vitaminleri ile mineraller sayesinde halsizliği alır, dinç tutar. Üstelik likopen içerdiği için cildinizi de güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucu özelliğe sahiptir. Ancak abartılı tüketirseniz içerdiği şeker nedeniyle sıkıntı yaşayabileceğinizi, hatta kilo alabileceğinizi de unutmamalısınız.

CİLDİNİZ İÇİN YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yazın cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı koruyacak başka besinler de var. Turunçgiller, kayısı, domates ve koyu yeşil yapraklı sebzeler yüksek karotinoid içerirler ve metabolizmamız tarafından A vitaminine dönüşerek cildimizi zararlı güneş ışınlarına karşı daha az hassas hale getirirler. Kısacası bol koyu yeşil yapraklı sebzelerle domates içeren taze bir salatanın yanında taze sıkılmış meyve suyu hem ferahlatır, hem de vücudunuza iyi gelir.

TATLI HEVESİNİZ İÇİN ŞEKERSİZ DONDURMA

Laktoza karşı hassasiyetiniz yoksa bir porsiyon dondurma ile de ferahlayabilirsiniz. Şekersiz, meyveli doğal dondurma, düşük glisemik indeksi sayesinde serinlemeye çalıştığınızda kan şekerinizi de fazla yükseltmeden tatlı hevesinizi gidermenize yardımcı olur. Ama unutmayın, bir top dondurma yeter de artar.

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