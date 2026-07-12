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Bundan tam 573 yıl önce kullanılmıştı! Osmanlı padişahı emri gibi olay

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru Müzesi, karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi yanındaki yeni yerine taşınmaya başlandı. Tarihi taşıma operasyonu dron ile görüntülendi.

Bundan tam 573 yıl önce kullanılmıştı! Osmanlı padişahı emri gibi olay

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile Bandırma Vapuru Müzesi, İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi ile aynı tarih aksı üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bundan tam 573 yıl önce kullanılmıştı! Osmanlı padişahı emri gibi olay 1

3,5 KİLOMETRE GİDECEK

Sabahın erken saatlerinde başlayan taşıma çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. 3,5 kilometrelik sahil yolu boyunca taşınmaya başlanılan vapur özel ekipmanlarla karadan yeni konumuna naklediliyor. Polis korteji müze gemiye eşlik ederken, ellerinde Türk bayrakları ile tarihi ana tanıklık eden vatandaşlar ise ilk defa böyle bir şey gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söylediler.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bandırma gemi atatürk osmanlı padişah
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