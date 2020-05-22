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Bundesliga'da 4 maç şifresiz olarak yayınlanacak

ALMANYA HABERLERİ  | 22.05.2020 08:41 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'da lig start alırken yayıncısıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. TRT Spor, Bundesliga maçlarını yayınlayacağını açıkladı.

Bundesliga'da 4 maç şifresiz olarak yayınlanacak

Futbolseverlere Almanya Bundesliga müjdesi geldi.

TRT Spor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadeleri yer aldı.

İŞTE BU HAFTA YAYINLANACAK MAÇLAR:

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach
Hoffenheim - Köln
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

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