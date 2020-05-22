Bundesliga'da 4 maç şifresiz olarak yayınlanacak

Futbolseverlere Almanya Bundesliga müjdesi geldi.
TRT Spor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadeleri yer aldı.
Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach
Hoffenheim - Köln
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
Lig için öneri sundu, 17 takım reddetti!
Çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü!
Slimani'den Ersun Yanal sözleri: Bize neden böyle davrandı!
Juventus'ta test sonuçları açıklandı
Sergen Yalçın istedi, geri dönüyor!
Ligi Play Station'da tamamlayalım!
Bursaspor kovdu, Beşiktaş davet etti!
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor
Çalhanoğlu'ndan G.Saray beğenisi
Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı
8 oyuncuda koronavirüs vakası
Mesut Özil'e süper teklif!
Trabzonspor'dan test sonucu açıklaması!
Manuel Neuer’in sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum