Bundesliga ekibi Wolfsburg Giuliano'ya talip oldu

Fenerbahçe’ye Zenit’ten transfer olmasına rağmen kariyerini Almanya’da sürdürmek istediğini her fırsatta dile getiren Giuliano için Almanlar tekrar harekete geçti. Sarı-Lacivertli kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız için son kararı Fenerbahçe yönetimi verecek. Bu konuda yeni teknik direktörün kararı belirleyici olacak. Kanarya Giuliano’nun bonservisine 7 milyon Euro ödemişti. (FANATİK)





