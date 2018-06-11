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Bundesliga ekibi Wolfsburg Giuliano'ya talip oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.06.2018 07:47 | Son Güncelleme

Geçen sezon play - out maçlarıyla Bundesliga’da düşmekten kurtulan Wolfsburg, yeni dönemde korkulu rüya görmemek için şimdiden transfer hamlelerine başladı.

Bundesliga ekibi Wolfsburg Giuliano'ya talip oldu

Fenerbahçe’ye Zenit’ten transfer olmasına rağmen kariyerini Almanya’da sürdürmek istediğini her fırsatta dile getiren Giuliano için Almanlar tekrar harekete geçti. Sarı-Lacivertli kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız için son kararı Fenerbahçe yönetimi verecek. Bu konuda yeni teknik direktörün kararı belirleyici olacak. Kanarya Giuliano’nun bonservisine 7 milyon Euro ödemişti. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig fenerabahce wolsburg Bundesliga

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