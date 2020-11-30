Bundesliga'nın en iyi Alman oyuncusu Max Kruse!

Fenerbahçe'den olaylı ve davalı bir biçimde ayrılarak geçici lisansla Union Berlin'de oynayan Max Kruse, Bundesliga'ya adeta damgasını vurdu.

Max Kruseli Union Berlin, 9 hafta sonunda sadece 1 kez mağlup olup 4 kez kazanarak 6. sıraya çıktı ve UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin içinde yer aldı.

Union Berlin, geçen sezon ise 9 maç sonunda 6 kez yenilip sadece 1 kez kazanarak 15. sırada yer almıştı.

KRUSE, 2019/20 BERLIN'DEN DAHA İYİ!

Kruse'nin oyunun hücum yönündeki etkisi, Union Berlin'i üst sıralara taşıyan en önemli faktör oldu. Geçen sezon ilk 9 haftada toplam 9 gol atan Union Berlin, bu sezon ise 21 gol attı. Max Kruse, bu 21 golün 11'ine direkt etki eden oyuncu oldu.

32 yaşındaki Kruse'nin bu sezon direkt katkıda bulunduğu gol sayısı bile geçen sezon Union Berlin'in attığı toplam gol sayısını geçti.

BUNDESLIGA'NIN EN İYİ ALMAN OYUNCUSU

Max Kruse, bu sezon gösterdiği 6 gol ve 5 asistlik performansla 11 gole doğrudan etki etti ve bu açıdan Bundesliga'da en iyi 3. oyuncu oldu. Kruse'yi geçen oyuncular 12 gol ve 4 asistle Robert Lewandowski ile 10 gol ve 2 asistle Erling Haaland oldu.