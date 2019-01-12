TREND

Bunlar hep israf! 3,7 yılda bir cep telefonumuzu değiştiriyoruz!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.01.2019 15:14 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda "2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması" sonuçlandı. Türkiye İsraf Raporu'na göre, haftada ortalama 2 adet ekmek israf edildiği, vatandaşların cep telefonu değiştirme sıklığının ortalama 3,7 yıl olduğu, otomobil değiştirme sıklığının ise 8 yıl ve üzerini bulunduğu belirlendi.

Bunlar hep israf! 3,7 yılda bir cep telefonumuzu değiştiriyoruz!

Türkiye İsraf Raporu, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda araştırma şirketi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri işbirliğiyle Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 209 tüketici ile yapılan anket verilerine dayanılarak hazırlandı. Anket 18-29 yaş aralığında, bin 405 ve 3 bin lira gelir grubunda, evli ve ücretli çalışanlar ile yapıldı. Araştırmada aylık ortalama hane giderlerinden, konut, otomobil ve eşya sahipliğine; bireylerin israf algısından gıda, ekmek, giyim, tüketim davranışına ve israfına; geri dönüşüm kavramının toplumdaki yerinden, bireylerin tasarruf, birikim ve borçlanma davranışlarına kadar pek çok başlıkta önemli tespitler içerdi.

HAFTADA BİR ALIŞVERİŞ YAPILIYOR

Gıda tüketim davranışları ve israfına ilişkin olarak anket sonuçlarına göre, bireylerin çoğunluğunun haftada bir gıda alışverişi yaptığı, en çok marketlerden, ikinci sırada pazarlardan alışveriş yaptığı tespit edildi. Türk halkının geleneksel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarak hanelerin büyük çoğunluğu evinde yemek pişirdiği belirlendi. 2017 araştırma sonuçları dikkate alındığında bitirilemeden çöpe atılan yemek miktarında artış olduğu tespit edilirken, gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı yüzde 22,8 olduğu tespit edildi. Gıdaların çöpe atılma nedeni olarak da gıdanın bozulması ve tüketilememesi olarak kayıtlara geçti.

"HAFTADA ORTALAMA 2 EKMEK ÇÖPE ATILIYOR"

Türk halkının ekmeği her gün satın alma oranın çok yüksek düzeyde olduğu belirtilen raporda, "Araştırmaya katılanların bireysel günlük ekmek tüketim miktarı ortalama yaklaşık 0,78 adet olarak tespit edilmiştir. Haftada ortalama iki adet ekmeğin çöpe atıldığı tespit edilen araştırmada, satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe attığını ifade eden bireylerin oranı yüzde 11,7 olarak belirlenmiştir" denildi.

"CEP TELEFONU DEĞİŞTİRME SIKLIĞI ORTALAMA 3,7 YIL"

Cep telefonu olan bireylerin neredeyse tamamının akıllı telefon kullandığı belirlenen araştırma sonucuna göre, bireylerin ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu değiştirdiği belirlendi. Bireylerin cep telefonu değiştirme nedenleri arasında öncelik bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma isteği olduğu kaydedilen raporda genç yaştaki bireylerin daha ileri yaş gruptakilere göre daha sık cep telefonu değiştirdiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

"OTOMOBİL DEĞİŞTİRME SIKLIĞI 8 YIL"

Otomobil sahipliğinin 2017 yılı araştırma sonuçlarına göre artış kaydedildiği belirtilen raporda, otomobil değiştirme sıklığının sekiz yıl ve üzeri olduğu, katılımcıların çoğunluğu ekonomik olduğu gerekçesiyle ulaşım aracı olarak toplu taşıma araçlarını kullandığı, ortak araç kullanımı çok düşük seviyelerde kaldığı ifade edildi. Bir önceki yılın sonuçları ile karşılaştırıldığında otomobil sahibi olanların oranının yüzde 27,3'den, yüzde 31,1'e yükseldiğinin görüldüğü belirtildi.

FİNANSAL TASARRUF YAPANLARIN ORANI

Son bir yıl içerisinde aylık gelirinin bir bölümünü biriktirerek finansal tasarruf yapanların oranı 2017'de yüzde 13,6 iken, 2018 yılında bu oranın yüzde 38,1 olarak belirlendi. Öte yandan 2017 yılı araştırmasına katılan bireylerin çoğunluğu tasarruflarını banka mevduatında değerlendirirken 2018 yılı araştırmasına katılanların çoğunluğu tasarruf aracı olarak tercihini altından yana kullandı. Araştırma sonuçlarına göre bireylerin yüzde 72,2'si yerli malı kullanımının israfı önlemeye ve tasarrufa katkı sağlamaya olumlu etkisi olduğunu düşündüğünü belirtti.

TİCARET BAKANI PEKCAN ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde israfın önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kamuoyunda bilincin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Pekcan, Türkiye İsraf Araştırması raporuyla israfın boyutlarının tespit edilerek ilgili kurumlara dağıtıldığını ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. İsrafla ilgili eğitim programlarının hazırlanmasının ve bu programların yaşam boyu eğitim çerçevesinde sürekli hale getirilmesinin önemine değinen Pekcan, bireylerin tasarruf bilincinin artırılması gerektiğini kaydetti. Öte yandan ekmekte israfın önüne geçmek amacıyla önemli bir adım attıklarını hatırlatan Pekcan, "Ticaret Bakanlığımızca Resmi Gazete'de 7 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının, satılamadığı gerekçesiyle daha önce yüzde 25-30 oranındaki iade oranını en fazla yüzde 5 olarak belirledik. Böylece ekmekte israfı azaltacak çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk" dedi. Gıda ve ekmek tasarrufu konusunda bireylerin alışveriş listesi yapması ve ihtiyacı kadar tüketimde bulunması tavsiyesinde bulunan Pekcan, geri dönüşüm konusunda da bireylerin hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti. Pekcan, vatandaşların tasarruflarının finansal sistem içerisinde nasıl değerlendirilmesi gerektiği konularında farkındalık yaratılmasının önemine işaret etti. Öte yandan Pekcan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan Tüketici Ödülleri Programı kapsamında Tüketici Özel Ödülünün verilmesinde tematik bir yaklaşımın benimsendiğini belirterek, bu yılın temasını “İsrafın Önlenmesi ve Sıfır Atık" teması belirlediklerini sözlerine ekledi.

DHA

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Memurların büyük rezaleti! Paraları gece kulübünde yemişlerMemurların büyük rezaleti! Paraları gece kulübünde yemişler
Uzmanlar uyardı! Köpek saldırıları artabilirUzmanlar uyardı! Köpek saldırıları artabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye israf araştırması telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

Üzerine 500 kene yapışan yılan kurtarıldı

Üzerine 500 kene yapışan yılan kurtarıldı

Memurların büyük rezaleti! Paraları gece kulübünde yemişler

Memurların büyük rezaleti! Paraları gece kulübünde yemişler

Kardan yaptı, gören hayran kalıyor!

Kardan yaptı, gören hayran kalıyor!

Dedikodusu bile yetti!

Dedikodusu bile yetti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kayıp ilanının 10 metre ilerisindeki çocuğu fark etmediler!

Kayıp ilanının 10 metre ilerisindeki çocuğu fark etmediler!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Evden çıkmasın diye çamaşır makinesine zincirlendi

Evden çıkmasın diye çamaşır makinesine zincirlendi

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köpek saldırılarından korunma yöntemleri!

Dikkat! Köpek saldırırsa mutlaka bunu yapın

Memurların büyük rezaleti! Paraları gece kulübünde yemişler

Memurların büyük rezaleti! Paraları gece kulübünde yemişler

Köpek saldırıları artabilir

Uzmanlar uyardı! Köpek saldırıları artabilir

Bu ilçedeki öğrencilere 12 gün tatil! Kar onlara yaradı

Bu ilçedeki öğrencilere 12 gün tatil!

Sosyal medyada 'oltalama' yöntemine dikkat! Merkez Bankası'yla kandırıyorlar

Sosyal medyada 'oltalama' yöntemine dikkat!

Ölümden saniyelerle kurtuldu!

Saniyeler sonra yaşanacaklara inanamayacaksınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.