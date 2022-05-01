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Bunlar nasıl sözler? Domenec Torrent, Galatasaray'da isyan başlattı

01.05.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Sivasspor yenilgisini değerlendirdi. Torrent, "Kulüp biz geldiğimizde boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde..." dedi.

Bunlar nasıl sözler? Domenec Torrent, Galatasaray'da isyan başlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 3-2 kaybedilen Sivasspor maçının ardından açıklama yaptı.

"ŞANSAYDI"

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Torrent, "Düzensiz ve maalesef diyebileceğimiz bir maç oldu. 3 tane top içeri girdi, Muslera durduramadı. Bütün oyunculara hafta boyunca orta açtıklarını, kornerler ve serbest vuruşlardan ikinci topları söyledik. Üçüncü golü söylemeyeceğim, şansaydı." dedi.

"BİR GÜN İSTERSENİZ SİZE AÇIKLARIM..."

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59 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Altay maçında da ilk yarı söyledim, ilk yarı 5 tane yakaladık ama atamadık. Yine aynı oldu. Sivasspor 1,5 kere geldi, 3 tane attı. O yüzden Galatasaray bu noktada. Şans eseri! Bir gün isterseniz size açıklarım. Hem içeride ve hem dışarıda kulübü nasıl bulduk... Belki o zaman anlarsınız..." değerlendirmesinde bulundu.

HER ŞEYİ İFŞALADI!

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Torrent, son olarak, "Nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay boyunca elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'DUR' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde...." açıklamasını yaptı.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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