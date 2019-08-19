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Bunlar nasıl yayınlanmış diyeceğiniz kadını aşağılayan reklam afişleri!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.08.2019 16:00 | Son Güncelleme

Bugün hala yaşamakta olduğumuz cinsiyet ayrımcılığı çok değil bundan 50 yıl önce çok daha ciddi boyuttaydı. Bunların tamamen ortadan kalkacağı bir dünya dileğiyle işte o eski reklam afişleri...

Bunlar nasıl yayınlanmış diyeceğiniz kadını aşağılayan reklam afişleri!

Cinsiyet ayrımcılığı, kadın-erkek arasındaki eşitsizlik, kadın hakları konusunda yaşanan sıkıntılar bugün hala insanlığın aşmaya çalıştığı sorunlardan biri. Ancak bu sorun bundan çok değil 40-50 yıl önce çok daha ciddi boyuttaydı. Hatta kullanılan dil o kadar sert bir dildi ki reklam afişlerinde kadınlar bariz şekilde aşağılanıyordu. Kadının yeri evidir, mutfaktır, kadın erkeğin hizmetçisidir, vb. temalı reklam afişlerini bugün medeni dediğimiz pek çok ülkenin gazetelerinde, dergilerinde ve TV’lerinde görmek mümkündü. Bugün kadın-erkek eşitliği konusunda o zamanlara göre yol kat etmiş olsak da hala istenilen ve arzu edilen noktaya ulaşmaya çok uzağız. Ancak yine de birazdan göreceğiniz vintage reklam afişleri size “bu kadarı da fazla” dedirtecek cinsten.

1. Keşke erkek olsaydım da ben de orduya katılsaydım.

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2. Bir kadının öldürmek her zaman yasa dışı mıdır?

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3. Bir kadın ne kadar çok çalışırsa göze o kadar sevimli görünür.

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4. Şef her şeyi yapar, ancak pişirmek kadınlar içindir.

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5. Suratına üfleyin, peşinizden her yere gelsin.

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6. Bu kızlar için koca aranıyor!

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7. Kocanız daha taze bir kahve almak için dükkanda tadım yapmadığınızı keşfederse…

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8. Kadınlar mutfaktan ayrılmayın!

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9. Kemik çağından çık canım.

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10. Tek parça taytları destekliyoruz.

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11. Eşiniz size kalsın.

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12. Ona bu dünyanın erkek dünyası olduğunu gösterin.

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13. Bir Volkkswagen sahibi olmak için en iyi sebeplerden biri: Karınız er ya da geç eve dönüş yolunda aracı kullanacak.

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14. Üzülme karıcım, biraları yakmadın ya…

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15. Onu ait olduğu yerde tutun.

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16. Hala karınızı dövüyor musunuz?

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17. Erkekler kadınlardan daha iyidir!

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18. Puro içinizdeki mağara adamını ortaya çıkarır.

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19. Orta yaş cildinden dolayı aşkını kaybeden kadın kendini suçlamalıdır.

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20. Mükemmel bir ev kadını olması için Stephanie’ye yardım ettiğiniz için teşekkürler.

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21. Harika görünüyorsun! Biliyorum…

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22. Cennette bir başka gün…

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23. Yerli olalım…

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Anahtar Kelimeler:
reklam afişleri kadın erkek eşitliği

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