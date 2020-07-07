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Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İnternet teknolojisi artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli icatlarından biri olan internetin zaman zaman yavaşlaması sizi çileden çıkarıyor olabilir. Bu yazıyı okumayı bitirdiğinizde hiçbir teknik bilgiye sahip olmasanız bile interneti hızlandırmayı öğrenmiş olacaksınız.

Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Size, daha hızlı bir bağlantı sağlamanız ve internet hızınız yüzünden cihazınızın başında beklemek zorunda kalmamanız için ucuz ve pratik bazı önerilerde bulunduk. Artık daha hızlı bir internet bağlantısı için sinirlenmenize ve sabrınızı zorlamanıza gerek kalmayacak.

YÖNLENDİRİCİNİZİ YENİDEN BAŞLATIN

Modemi açıp kapatma mantığı oldukça basit ve geleneksel bir yöntem gibi gözükse de bazen işe yaradığı için teknik anlamda temel bir tavsiyedir. Modeminizi yeniden başlatmak için öncelikle yönlendiricinizin güç düğmesine basın. Güç düğmesi genelde modemin arka tarafında bulunur. Yönlendirici kapalıyken 10-15 saniye bekleyin ve yeniden başlatın. Gerçekleştirdiğiniz bu işlem internetinizin hızını iyileştirebilir.

ANTİVİRÜS YAZILIMI YÜKLEYİN

Antivirüs yazılımı, virüslere karşı yazılmış temizleme ve kurtarma işlemlerini yerine getiren koruma amaçlı programlardır. Yanlışlıkla tıkladığınız bir link ya da indirdiğiniz bir dosya yüzünden bilgisayarınıza virüs girebilir. Bilgisayarınıza giren virüsler cihazınızın çalışma hızını etkilemesinin yanı sıra bant hızını kaçırarak internet hızınızı da yavaşlatır. Bilgisayarınızın güvenliği ve internet hızınız için bu yazılımları yüklemelisiniz.

REKLAM ENGELLEYİCİLERİ KULLANIN

Reklamlar genelde birçok insan için çok can sıkıcıdır ve bağlantınız yavaşsa sebebi bu olabilir. Reklam engelleyicileri kullanarak internet hızınızı az da olsa arttırabilirsiniz.

KABLOSUZ AĞ KANALINIZI KONTROL EDİN

Eğer internet hatlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yaşıyorsanız, kablosuz ağ kanalınızı değiştirmeniz internet hızınızı arttırabilir. Bunun için modem admin panelinde, "kanal bant genişliği" bölümünde diğerlerine göre daha boş olan bir kanalı tercih edebilirsiniz.

KULLANDIĞINIZ CİHAZIN YAZILIMINI GÜNCELLEYİN

Kullandığınız internet erişimli cihazların yazılımları periyodik aralıklarla yeni modeller ve güncellemeler çıkartırlar. Fakat bazen, cihazınızı daha teknolojik bir cihaz ile yenilemek mümkün olmayabilir; ekonomik açıdan da zordur. Eğer yeni bir cihaz edinemiyorsanız bile cihazınızın yazılım güncellemelerini aksatmamalısınız. Aksi taktirde bu internet hızınızın yavaşlamasına neden olacaktır.

KABLOLU İNTERNET BAĞLANTISI KULLANIN

Wi-Fi teknolojisi yaşadığımız yüzyılın en büyük velinimetlerinden sayılır. Wİ-Fi teknolojisi sayesinde konumunuzdan bağımsız olarak dilediğiniz yerden internete erişim sağlayabilirsiniz. Bu çok büyük bir avantaj olsa bile Wİ-Fi bağlantısı internet hızınızın daha yavaş olmasına neden olabilir. Cat6 kablo ile sağlanmış bir internet bağlantısı Wi-Fi bağlantısından her daim daha hızlı olur.

İNTERNETE DAHA KISA KABLOLARLA BAĞLANIN

Evinizde ya da iş yerinizde modeminize takılı kabloların uzunluğu, internet bağlantınızın hızını etkiler. Daha kısa kablolar, internet bağlantınızın daha hızlı olmasına yardımcı olur.

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