Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Size, daha hızlı bir bağlantı sağlamanız ve internet hızınız yüzünden cihazınızın başında beklemek zorunda kalmamanız için ucuz ve pratik bazı önerilerde bulunduk. Artık daha hızlı bir internet bağlantısı için sinirlenmenize ve sabrınızı zorlamanıza gerek kalmayacak.

YÖNLENDİRİCİNİZİ YENİDEN BAŞLATIN

Modemi açıp kapatma mantığı oldukça basit ve geleneksel bir yöntem gibi gözükse de bazen işe yaradığı için teknik anlamda temel bir tavsiyedir. Modeminizi yeniden başlatmak için öncelikle yönlendiricinizin güç düğmesine basın. Güç düğmesi genelde modemin arka tarafında bulunur. Yönlendirici kapalıyken 10-15 saniye bekleyin ve yeniden başlatın. Gerçekleştirdiğiniz bu işlem internetinizin hızını iyileştirebilir.

ANTİVİRÜS YAZILIMI YÜKLEYİN

Antivirüs yazılımı, virüslere karşı yazılmış temizleme ve kurtarma işlemlerini yerine getiren koruma amaçlı programlardır. Yanlışlıkla tıkladığınız bir link ya da indirdiğiniz bir dosya yüzünden bilgisayarınıza virüs girebilir. Bilgisayarınıza giren virüsler cihazınızın çalışma hızını etkilemesinin yanı sıra bant hızını kaçırarak internet hızınızı da yavaşlatır. Bilgisayarınızın güvenliği ve internet hızınız için bu yazılımları yüklemelisiniz.