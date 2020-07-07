Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Size, daha hızlı bir bağlantı sağlamanız ve internet hızınız yüzünden cihazınızın başında beklemek zorunda kalmamanız için ucuz ve pratik bazı önerilerde bulunduk. Artık daha hızlı bir internet bağlantısı için sinirlenmenize ve sabrınızı zorlamanıza gerek kalmayacak.
Modemi açıp kapatma mantığı oldukça basit ve geleneksel bir yöntem gibi gözükse de bazen işe yaradığı için teknik anlamda temel bir tavsiyedir. Modeminizi yeniden başlatmak için öncelikle yönlendiricinizin güç düğmesine basın. Güç düğmesi genelde modemin arka tarafında bulunur. Yönlendirici kapalıyken 10-15 saniye bekleyin ve yeniden başlatın. Gerçekleştirdiğiniz bu işlem internetinizin hızını iyileştirebilir.
Antivirüs yazılımı, virüslere karşı yazılmış temizleme ve kurtarma işlemlerini yerine getiren koruma amaçlı programlardır. Yanlışlıkla tıkladığınız bir link ya da indirdiğiniz bir dosya yüzünden bilgisayarınıza virüs girebilir. Bilgisayarınıza giren virüsler cihazınızın çalışma hızını etkilemesinin yanı sıra bant hızını kaçırarak internet hızınızı da yavaşlatır. Bilgisayarınızın güvenliği ve internet hızınız için bu yazılımları yüklemelisiniz.
Reklamlar genelde birçok insan için çok can sıkıcıdır ve bağlantınız yavaşsa sebebi bu olabilir. Reklam engelleyicileri kullanarak internet hızınızı az da olsa arttırabilirsiniz.
Eğer internet hatlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yaşıyorsanız, kablosuz ağ kanalınızı değiştirmeniz internet hızınızı arttırabilir. Bunun için modem admin panelinde, "kanal bant genişliği" bölümünde diğerlerine göre daha boş olan bir kanalı tercih edebilirsiniz.
Kullandığınız internet erişimli cihazların yazılımları periyodik aralıklarla yeni modeller ve güncellemeler çıkartırlar. Fakat bazen, cihazınızı daha teknolojik bir cihaz ile yenilemek mümkün olmayabilir; ekonomik açıdan da zordur. Eğer yeni bir cihaz edinemiyorsanız bile cihazınızın yazılım güncellemelerini aksatmamalısınız. Aksi taktirde bu internet hızınızın yavaşlamasına neden olacaktır.
Wi-Fi teknolojisi yaşadığımız yüzyılın en büyük velinimetlerinden sayılır. Wİ-Fi teknolojisi sayesinde konumunuzdan bağımsız olarak dilediğiniz yerden internete erişim sağlayabilirsiniz. Bu çok büyük bir avantaj olsa bile Wİ-Fi bağlantısı internet hızınızın daha yavaş olmasına neden olabilir. Cat6 kablo ile sağlanmış bir internet bağlantısı Wi-Fi bağlantısından her daim daha hızlı olur.
Evinizde ya da iş yerinizde modeminize takılı kabloların uzunluğu, internet bağlantınızın hızını etkiler. Daha kısa kablolar, internet bağlantınızın daha hızlı olmasına yardımcı olur.
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