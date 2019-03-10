Bunları okumadan geçmeyin! İşte haftanın eğlenceli tweetleri

Bir haftayı daha geride bıraktık. Ülkenin yoğun gündeminde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla güldüren sosyal medya kullanıcılarının bazıları yine bu haftaya damga vurdu.

Survivor'dan Cem Yılmaz'a hiçbir konuyu atlamayan kullanıcıların paylaştığı ve sosyal medyada çok konuşulan 11 tweet'i sizin için derledik. Buyrun eğlenceye...

Kısa ve öz...



Cem Yılmaz da bıktı



Nasıl fotoğraf çekilmez dersi



Güldürdü



Umarız Giray'ın her anını pastayla kutlamazlar:/



Kafiyeyse kafiye



Ecem'in sakatlığından çok konuşuldu



Dönem dizilerine çok maruz kalınca...



Çay çay olalı böyle işkence görmedi



Dertler derya olmuş...





