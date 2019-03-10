Bunları okumadan geçmeyin! İşte haftanın eğlenceli tweetleri

Bir haftayı daha geride bıraktık. Ülkenin yoğun gündeminde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla güldüren sosyal medya kullanıcılarının bazıları yine bu haftaya damga vurdu.
Survivor'dan Cem Yılmaz'a hiçbir konuyu atlamayan kullanıcıların paylaştığı ve sosyal medyada çok konuşulan 11 tweet'i sizin için derledik. Buyrun eğlenceye...
Kısa ve öz...
Cem Yılmaz da bıktı
Nasıl fotoğraf çekilmez dersi
Güldürdü
Umarız Giray'ın her anını pastayla kutlamazlar:/
Kafiyeyse kafiye
Ecem'in sakatlığından çok konuşuldu
Dönem dizilerine çok maruz kalınca...
Çay çay olalı böyle işkence görmedi
Dertler derya olmuş...
Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
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