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Bunları okumadan geçmeyin! İşte haftanın eğlenceli tweetleri

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 10.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

Yine dopdolu bir hafta oldu dersek yanılmayız… Yorucu ve yine gündemimizin bir hayli yoğun olduğu bir yedi günün ardından haftanın en komik ve en çok konuşulan tweetlerini sizler için derledik.

Bunları okumadan geçmeyin! İşte haftanın eğlenceli tweetleri

Bir haftayı daha geride bıraktık. Ülkenin yoğun gündeminde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla güldüren sosyal medya kullanıcılarının bazıları yine bu haftaya damga vurdu.

Survivor'dan Cem Yılmaz'a hiçbir konuyu atlamayan kullanıcıların paylaştığı ve sosyal medyada çok konuşulan 11 tweet'i sizin için derledik. Buyrun eğlenceye...

Kısa ve öz...
1

Cem Yılmaz da bıktı
2

Nasıl fotoğraf çekilmez dersi
3

Güldürdü
4

Umarız Giray'ın her anını pastayla kutlamazlar:/
5

Kafiyeyse kafiye
6

Ecem'in sakatlığından çok konuşuldu
7

Dönem dizilerine çok maruz kalınca...
8

Çay çay olalı böyle işkence görmedi
9

Dertler derya olmuş...
11

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
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