Bunu başaran sadece 3 isim vardı! Arda Güler tarihe geçti...

EURO 2024'e Hollanda karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle veda eden A Milli Takımımız'da 90 dakika sahada kalan Arda Güler tarihe geçti.

4 İSİMDEN BİRİ OLDU

Takımımızın golündeki asistin sahibi Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu. Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.

2 ASİSTLE TAMAMLADI

A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.

Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor;

Enzo Scifo (1984)

Cristiano Ronaldo (2004)

Lamine Yamal (2024)





