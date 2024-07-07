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Bunu başaran sadece 3 isim vardı! Arda Güler tarihe geçti...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.07.2024 00:13
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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden A Milli Takımımız'da Arda Güler tarihe geçti. İşte detaylar...

Bunu başaran sadece 3 isim vardı! Arda Güler tarihe geçti...

EURO 2024'e Hollanda karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle veda eden A Milli Takımımız'da 90 dakika sahada kalan Arda Güler tarihe geçti.

4 İSİMDEN BİRİ OLDU

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Takımımızın golündeki asistin sahibi Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu. Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.

2 ASİSTLE TAMAMLADI

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A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.

Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor;

Enzo Scifo (1984)
Cristiano Ronaldo (2004)
Lamine Yamal (2024)

Euro 2024


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