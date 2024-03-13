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Bunu bir daha başarmak neredeyse imkansız! Fenerbahçe'den ayrılarak Al Hilal'e giden Jorge Jesus 28 resmi maçını da kazanarak dünya rekoru kırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 08:25
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Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamaması üzerine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yeni takımında tarihi başarılara imza atıyor. Tecrübeli çalıştırıcı Arabistan ekibinde 28 resmi maçını da kazanırken kırılması zor bir rekora imza attı. İşte detaylar...

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçında Al İttihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Al Hilal, bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı. Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti.

Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Al Ittihadli futbolcu Hamdallah, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

JESUS'TAN DÜNYA REKORU

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Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal adını yarı finale yazdırmayı başardı. Al-Hilal aynı zamanda üst üste 28 resmi maçını kazanarak dünya rekorunu kırmayı başardı.

Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.

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