Bunu da duymadık demeyiz! Yeni trend brokolili kahve

Kahveye tarçın eklemek hem lezzetli hem de oldukça yararlıdır. Ayrıca kahveye tereyağı katmak da son derece popüler ve gerçekten leziz bir eşleşmedir. Biz bunlara henüz yeni alışmışken şimdi yeni bir trendle karşınızdayız: Brokolili kahve!

Sağlık tutkunları kahveye de el attı ve hazırladıkları içeceklere biraz brokoli ekleyerek kahveyi daha 'sağlıklı' bir hale getirdiler. Elbette bizim öğünlerimizde yediğimiz brokoliyi lap diye kahveye eklemiyorlar. Bunun için girişimciler brokoli tozu üretmişler efendim. Tıpkı krema tozu gibi bir şey. Bu yöntem Avustralya'da geliştirilmiş ve tüm dünyada trend olmayı bekliyor.

Üreticiler bu tozu sadece kahveye değil, yemeklere, salatalara, çorbalara katılabileceğini söylüyorlar. Üstelik brokoli yemeyen çocuklar için de alternatif olacak gibi. Sevdikleri çorbaların içine ekleyerek onları masum bir şekilde kandırabilirsiniz.

