Bunu da duymadık demeyiz! Yeni trend brokolili kahve

Kahveye tarçın eklemek hem lezzetli hem de oldukça yararlıdır. Ayrıca kahveye tereyağı katmak da son derece popüler ve gerçekten leziz bir eşleşmedir. Biz bunlara henüz yeni alışmışken şimdi yeni bir trendle karşınızdayız: Brokolili kahve!
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Who watched The Project last night? Broccoli latte anyone? Fresh Select is proud to be teaming up with CSIRO & HORT INNOVATION to develop BROCCOLI POWDER! Nutrient-rich coffees may be on the horizon after researchers have developed a powder that is made from imperfect-looking broccoli that would have been cast aside during processing. Being delivered through Hort Innovation for Australian vegetable growers and led by Australia’s national science agency, CSIRO, the new product packs a healthy punch with approximately one serve of broccoli in every two tablespoons of powder. Hort Innovation chief executive John Lloyd said the powder could be used for smoothies, soups, baking, as a way of hiding broccoli from fussy kids in meals, and even in coffees. “With a rising trend in healthy eating across the board, Australian growers are always looking at ways to diversify their products and cut waste while meeting consumer demand,” he said. #broccoli #broccolilatte #broccolipowder #hortinnovation #csiro #goodmorning #broccolicoffee #growinginnovation #farming #farmer #freshselect #aussiefarmers
Sağlık tutkunları kahveye de el attı ve hazırladıkları içeceklere biraz brokoli ekleyerek kahveyi daha 'sağlıklı' bir hale getirdiler. Elbette bizim öğünlerimizde yediğimiz brokoliyi lap diye kahveye eklemiyorlar. Bunun için girişimciler brokoli tozu üretmişler efendim. Tıpkı krema tozu gibi bir şey. Bu yöntem Avustralya'da geliştirilmiş ve tüm dünyada trend olmayı bekliyor.
Üreticiler bu tozu sadece kahveye değil, yemeklere, salatalara, çorbalara katılabileceğini söylüyorlar. Üstelik brokoli yemeyen çocuklar için de alternatif olacak gibi. Sevdikleri çorbaların içine ekleyerek onları masum bir şekilde kandırabilirsiniz.
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