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Bunu da yaptılar! Sadece 8 saatte ev sahibi olabilirsiniz

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 10.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

İstediğiniz yere sadece 8 saatte ev inşa edebileceğinizi söylesek. Üstelik bu konuda hiçbir deneyiminiz olmasa bile talimatları izleyerek siz de kolayca yapabilirsiniz! İşte internette büyük ses getiren o buluş hakkındaki tüm detaylar...

Bunu da yaptılar! Sadece 8 saatte ev sahibi olabilirsiniz

Bir hayal edin: İstediğiniz alana, yaklaşık 20 metrekarelik bir ev inşa edebiliyorsunuz. Üstelik kullanmanız gereken tüm parçaların hepsi tek bir pakette size sunuluyor. Tabii adım adım her şeyi anlatan talimat kitapçığı da bunun cabası.

Allwood firması "bahçe evi" adı altında çıkardığı bu ürünü ile insanlara yazlıklarında, bahçelerinde onlara ait olan herhangi bir alanda sıfırdan ev inşa etmelerini sağlıyor. İnşaat kelimesi hemen sizi korkutmasın çünkü marka bu konuda hiçbir bilgisi olmayanlara bile öyle bir talimat tablosu çıkarmış ki Ikea'dan aldığınız ürünleri evde nasıl kolay monte edebiliyorsanız bu kiti de aynı şekilde kolayca uygulayabiliyorsunuz.

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Ürünü alan 2 yetişkin sıfırdan başladıkları inşaatı 8 saatte bitirdiklerini dile getiriyor. Ürün her ne kadar da "bahçe evi" ürünü olarak piyasaya sürülmüş olsa da yapı dikildikten sonra içine birkaç farklı uygulama ile küçük, kullanışlı bir ev haline bile getiriliyor.

En ufak ayrıntısına kadar düşünülmüş olan ev inşa kitindeki ahşap ürünlerin hepsi yüksek kalite İskandinav ağaçlarından üretilmiş.

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Şirket adım adım basit talimatlar hazırlamış bile. Toplam zemin alanı yaklaşık 20 metre kare. Yapının kendi ağırlı ise ortalama bin 125 kilo.
Amazon'da satışa çıkarılan bu ev kiti yok sattığı için henüz stok bulunmuyor. Ama isteyenler markanın sitesinden 6 bin 550 dolar ödeyerek sipariş verebiliyorsunuz üstelik kargo bedava... (O kadar parayı verdikten sonra zaten kargodan para almamaları güzel bir şey tabii).

İşte daha önce bir şeyi inşa etme üzerine hiç deneyimi olmayan birinin bile kolayca yapabileceği en yaratıcı "ev malzeme takımı"nın aşama aşama fotoğrafları

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Anahtar Kelimeler:
ev ve yaşam ev inşa etmek Allwood amazon türkiye Amazon

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