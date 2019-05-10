Bunu da yaptılar! Sadece 8 saatte ev sahibi olabilirsiniz

Bir hayal edin: İstediğiniz alana, yaklaşık 20 metrekarelik bir ev inşa edebiliyorsunuz. Üstelik kullanmanız gereken tüm parçaların hepsi tek bir pakette size sunuluyor. Tabii adım adım her şeyi anlatan talimat kitapçığı da bunun cabası.

Allwood firması "bahçe evi" adı altında çıkardığı bu ürünü ile insanlara yazlıklarında, bahçelerinde onlara ait olan herhangi bir alanda sıfırdan ev inşa etmelerini sağlıyor. İnşaat kelimesi hemen sizi korkutmasın çünkü marka bu konuda hiçbir bilgisi olmayanlara bile öyle bir talimat tablosu çıkarmış ki Ikea'dan aldığınız ürünleri evde nasıl kolay monte edebiliyorsanız bu kiti de aynı şekilde kolayca uygulayabiliyorsunuz.

Ürünü alan 2 yetişkin sıfırdan başladıkları inşaatı 8 saatte bitirdiklerini dile getiriyor. Ürün her ne kadar da "bahçe evi" ürünü olarak piyasaya sürülmüş olsa da yapı dikildikten sonra içine birkaç farklı uygulama ile küçük, kullanışlı bir ev haline bile getiriliyor.

En ufak ayrıntısına kadar düşünülmüş olan ev inşa kitindeki ahşap ürünlerin hepsi yüksek kalite İskandinav ağaçlarından üretilmiş.