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Bunu içen hasta olmuyor! Zencefil, kabak, yumurta sarısı...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 23.11.2020 07:24 | Son Güncelleme:
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Bunu içen hasta olmuyor! Zencefil, kabak, yumurta sarısı...

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte koronavirüs vakalarında epey artış oldu. Henüz tedavisi için bir ilaç ya da aşı bulunmayan bu hastalığa karşı tek çare, bağışıklık sistemini güçlü tutmak oluyor. Dr. Öğr. Üyesi Merve Işkın, salgına karşı direnç kazanmanızı sağlayan kış çorbası tarifi verdi. İşte her bir kaşıkta şifa veren çorbanın detayları...

Dr. Öğr. Üyesi Merve Işkın, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdalar tüketmesi gerektiğini belirti.

Dr. Öğr. Üyesi Işkın, "Havaların soğuması ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekir. Yapacağımız kış çorbamızın içerisinde de zencefil ve zerdeçal bulunuyor. Zencefil ve zerdeçalın bağışıklığı güçlendirme özelliği herkes tarafından biliniyor. Bizlerde zencefil ve zerdeçalı özellikle kış aylarında çorbalarımızda kullanmaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 adet kuru soğan
2 dal kereviz
2 dal yeşil soğan
2 adet havuç
1 adet kabak
1 adet dolmalık kırmızı biber

Çorbanın terbiyesi için;
2 yemek kaşığı un
Yarım su bardağı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
Limon
Tuz
Zencefil
Zerdeçal
Karabiber

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI YAPIMI

Dr. Öğr. Üyesi Işkın, çorba yapımını şöyle anlattı:

“4 yemek kasığı sıvı yağ tencereye alınır. Soğanlar küçük küçük doğranır ve sıvı yağında sotelenir. Küçük bir şekilde doğranan sebzeler pişme sürelerine göre; havuç, yeşil soğan, kırımızı biber, kabak ekleyerek kavrulur. 6 su bardağı su ilave edilir. Orta derece ateşte 10 dakika kaynatılır. Terbiyesi hazırlanıp çorbaya eklenir. Son olarak baharatlar eklenir. Servis edilirken de ince kıyılmış maydanozlar ile servis edilebilir.

Çorbanın terbiyesi için:
Yarım su bardağı yoğurt bir kaba alınır. 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 yumurta sarısı karışıma eklenir. Ardından 3 – 4 damla limon damlatılır. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırılır. Kaynayan çorbaya zencefil, zerdeçal ve tuz eklenir. Ardından terbiye yavaş yavaş çorbaya ilave edilir."


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