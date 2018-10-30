YEMEK

Bunu yapan çay tiryakileri ölümle burun buruna!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

Her gün sigara içenler çayı asla sıcak tüketmemeli! Kansere neden oluyor...

Her gün sigara içenler çayı asla sıcak tüketmemeli! Kansere neden oluyor...

Bunu yapan çay tiryakileri ölümle burun buruna!

Her gün sigara içenler çayı asla sıcak tüketmemeli! Kansere neden oluyor...

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Yapılan yeni bir çalışma ile sigara içenleri bir kötü sonuç daha karşılıyor

Yapılan yeni bir çalışma ile sigara içenleri bir kötü sonuç daha karşılıyor
Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor.
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Sıcak çay yemek borusu kanser riskini 5 katına çıkarıyor

Sıcak çay yemek borusu kanser riskini 5 katına çıkarıyor
Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.
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Her yıl 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor

Her yıl 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor
CNN International'ın haberine göre; yemek borusu kanseri, dünyada en sık görülen sekizinci kanserdir. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açıyor.
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Kanser riskini artırıyor

Kanser riskini artırıyor
Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından araştırmanın yazarı Prof. Jun Lv, sigara içmeyen veya alkol almayan kişilerde sıcak çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını tespit ettiklerini ancak tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.
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Yemek borusu astarı tahriş oluyor

Yemek borusu astarı tahriş oluyor
Neal Freedman, çok sıcak içeceklerin yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ederek, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Sıcak sıvı, yemek borusunu kaplayan hücrelerin bariyer işlevini bozabilir ve dokuyu diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabilir."
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Bunu yapan çay tiryakileri ölümle burun buruna!

Bunu yapan çay tiryakileri ölümle burun buruna!

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