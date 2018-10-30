Her gün sigara içenler çayı asla sıcak tüketmemeli! Kansere neden oluyor...

Bunu yapan çay tiryakileri ölümle burun buruna!

Her gün sigara içenler çayı asla sıcak tüketmemeli! Kansere neden oluyor...

1 / 5 Yapılan yeni bir çalışma ile sigara içenleri bir kötü sonuç daha karşılıyor Araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor.

2 / 5 Sıcak çay yemek borusu kanser riskini 5 katına çıkarıyor Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.

3 / 5 Her yıl 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor CNN International'ın haberine göre; yemek borusu kanseri, dünyada en sık görülen sekizinci kanserdir. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açıyor.

4 / 5 Kanser riskini artırıyor Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından araştırmanın yazarı Prof. Jun Lv, sigara içmeyen veya alkol almayan kişilerde sıcak çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını tespit ettiklerini ancak tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.