Bunu yapan yandı! Aklınızdan bile geçirmeyin, cezası 244 bin 315 TL

Dünyada nadir rastlanan kum zambakları çiçeği Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Korkmaz dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

İNSAN FAKTÖRÜNÜN TAHRİP EDİCİ ETKİSİ!

Açıklamasında, "Gerçekten de kumul habitatlar besin ve su durumu, yüksek sıcaklık ve güneşlenme nedeniyle oldukça zorlu şartlara sahip. Kum zambakları, zorlu şartlara sahip habitatların doğal ekosisteminde dayanıklılık göstererek yayılabiliyor. Kum zambağının dayanıklılık gösteremeyeceği bir durum var, o da insanın tahrip edici etkisi. İnsan faktörünün tahrip edici etkisi ortaya çıktıktan sonra kum zambakları, bu adaptasyon yeteneklerine rağmen habitatlarından yok olmakta.

Özellikle kıyı kumul habitatlarında son dönemlerde görülen yaygın plaj turizmi, kontrolsüz yapılaşma ve sahilden kum alma, ekosistemin ve habitatın ortadan kaldırılması, kum zambaklarının da ortadan kalkmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullanan Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığınca kum zambaklarının tohumlarının toplanmasını, koparılmasını, soğanlarının ihracatını yasaklayan yönetmelik yayımladığını belirtti.

AMAN DİKKAT! 244 BİN 315 LİRA CEZA

Kum zambaklarını koparana 244 bin 315 TL para cezası uygulanıyor.



