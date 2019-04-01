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Bunu yiyen 10 kat daha hızlı yaşlanıyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

Yediğimiz bazı besinler, vücudumuz için fayda sağlarken bazıları da tahribata neden oluyor. Özellikle şeker, tuz, yağ ve alkol gibi bazı besinler vücudumuzda tahribata neden olabiliyor. Öyle besinler var ki yediğiniz zaman bizleri tam 10 yıl geriye götürüyor...

Bunu yiyen 10 kat daha hızlı yaşlanıyor!

Sağlığımızı tehdit eden 5 besin;

Trans yağlar
trans

Trans yağ içeren yiyecekler ( fast food, konseveler, kızarmış yiyecekler, paketli yiyecekler) kalp krizi riskini artırır. Damarları sertleştiren trans yağlar, hızlı yaşlanmaya neden olur.

Şeker
şeker

Şeker tüketmek; kilo almaya, cildin sarkmasına ve kırışıklık oluşmasınan neden olur. Fazla tüketimi ise proteinlere zarar verir. Vücutta kolajen azalımana neden olur.

İşlenmiş et
işlenmiş et
Şarküteri ürünleri, vücutta dehidrasyona neden olur ve bu da iltihaplanmaya sebep verir. Vücuttaki C vitaminini de emeceği için kolajen oluşumunu da ortadan kaldırır. Böylelikle vücut, hızlı bir yaşlanma sürecine girer.

Kızarmış yiyecekler
Özellikle patates kızartması, şekere dönüşen bir sebzedir. Kızartıldıktan sonra ise cilt hasarına neden olur.

Kafein
kafein
Vücudun susuz kalmasına neden olan kafein, cilt kuruluğuna neden olur. Yaşlanma belirtilerini hızlandıran cilt kuruluğundan kurtulmak için kafeini hayatınızdan çıkarmalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız, günde sadece 1 bardak içmeye çalışın.


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Anahtar Kelimeler:
işlenmiş et zararları yaşlandıran besinler

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