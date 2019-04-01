Bunu yiyen 10 kat daha hızlı yaşlanıyor!

Sağlığımızı tehdit eden 5 besin;

Trans yağlar



Trans yağ içeren yiyecekler ( fast food, konseveler, kızarmış yiyecekler, paketli yiyecekler) kalp krizi riskini artırır. Damarları sertleştiren trans yağlar, hızlı yaşlanmaya neden olur.

Şeker



Şeker tüketmek; kilo almaya, cildin sarkmasına ve kırışıklık oluşmasınan neden olur. Fazla tüketimi ise proteinlere zarar verir. Vücutta kolajen azalımana neden olur.

İşlenmiş et



Şarküteri ürünleri, vücutta dehidrasyona neden olur ve bu da iltihaplanmaya sebep verir. Vücuttaki C vitaminini de emeceği için kolajen oluşumunu da ortadan kaldırır. Böylelikle vücut, hızlı bir yaşlanma sürecine girer.

Kızarmış yiyecekler

Özellikle patates kızartması, şekere dönüşen bir sebzedir. Kızartıldıktan sonra ise cilt hasarına neden olur.

Kafein



Vücudun susuz kalmasına neden olan kafein, cilt kuruluğuna neden olur. Yaşlanma belirtilerini hızlandıran cilt kuruluğundan kurtulmak için kafeini hayatınızdan çıkarmalısınız. Eğer bunu yapamıyorsanız, günde sadece 1 bardak içmeye çalışın.



