Bunun adı Premier Lig! Tam 9 gol çıktı... Manchester City, Leicester City'ye gol oldu yağdı

Son dakika: İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City ile Leicester karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele 9 gole sahne oldu ve kazanan 6-3'lük skorla ev sahibi Manchester City oldu.

Maça hızlı başlayan Manchester City, Kevin De Bruyne'nin 5. dakikadaki golüyle öne geçti. 14. dakikada Riyad Mahrez penaltı noktasından farkı artırdı. 21. dakikada İlkay Gündoğan farkı 3'e çıkardı.

Raheem Sterling, 25. dakikadaki penaltı golüyle skoru 4-0'a getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi.

LEICESTER İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Leicester City, ikinci yarıya etkili başladı. 55. dakikada James Maddison farkı 3'e indirdi. 59. dakikada Ademola Lookman, Leicester adına golüyle 4-2 yaptı.

Leicester'ın ilk iki golünde asisti yapan eski Manchester Cityli Kelechi Iheanacho, 66. dakikada bu kez kendisi attı ve fark 1'e indi.

AYMERIC LAPORTE UMUTLARI BİTİRDİ

Manchester City, 69. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle yeniden farkı artırdı. Raheem Sterling, 87. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı ve ev sahibi ekip 3 puana ulaştı.

Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Leicester ile oynadığı son 11 maçın 9'unu kazanan Manchester City, puanını 47 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Leicester ise 22 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Leicester ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

