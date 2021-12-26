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Bunun adı Premier Lig! Tam 9 gol çıktı... Manchester City, Leicester City'ye gol oldu yağdı

26.12.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Premier Lig'in en iyi takımlarından Manchester City ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadelede adeta gol yağdı. Tam 9 golün çıktığı karşılaşmayı ev sahibi ekip Manchester City 6-3'lük skorla kazandı. İşte detaylar...

Bunun adı Premier Lig! Tam 9 gol çıktı... Manchester City, Leicester City'ye gol oldu yağdı

Son dakika: İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City ile Leicester karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele 9 gole sahne oldu ve kazanan 6-3'lük skorla ev sahibi Manchester City oldu.

Maça hızlı başlayan Manchester City, Kevin De Bruyne'nin 5. dakikadaki golüyle öne geçti. 14. dakikada Riyad Mahrez penaltı noktasından farkı artırdı. 21. dakikada İlkay Gündoğan farkı 3'e çıkardı.

Raheem Sterling, 25. dakikadaki penaltı golüyle skoru 4-0'a getirdi ve ilk yarının sonucunu belirledi.

LEICESTER İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

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Leicester City, ikinci yarıya etkili başladı. 55. dakikada James Maddison farkı 3'e indirdi. 59. dakikada Ademola Lookman, Leicester adına golüyle 4-2 yaptı.

Leicester'ın ilk iki golünde asisti yapan eski Manchester Cityli Kelechi Iheanacho, 66. dakikada bu kez kendisi attı ve fark 1'e indi.

AYMERIC LAPORTE UMUTLARI BİTİRDİ

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Manchester City, 69. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle yeniden farkı artırdı. Raheem Sterling, 87. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı ve ev sahibi ekip 3 puana ulaştı.

Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Leicester ile oynadığı son 11 maçın 9'unu kazanan Manchester City, puanını 47 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Leicester ise 22 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Leicester ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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