Bunun ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz! Meğer olgunlaşmadan önce...

Bazen hayatta öyle gerçekler vardır ki görünce ya da öğrenince adeta ufkunuz genişler. İşte bu içerikteki şeyler de sizin ufkunuza ufuk katacak türden bilgiler. Çoğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. İşte o bilgiler...

Sanırım daha önce hiç bir baykuş bacağını görmediniz.

Ananas çalılar üzerinde yetişir. Bunu daha önce görmüş müydünüz?

Köprü, su üzerinde böyle inşa edilir.

Everest'in tepesinin nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?

Penguenler biz görmesek de diz çöküyor!

Havlular, vitrinde göründüğü gibi değil!

Modern bir savaş gemisi etrafında su olmadan nasıl gözüküyor?

Mavi bir balinanın hava deliğinin nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Kocaman bir burun gibi görünüyor.

Olgunlaşmadan önce neden patlıcanlar. Sanki yumurta gibi...

Kazıcılar bir dağda nasıl çalışır?

Bir filin kuyruğu böyle görünüyor.

Ünlü sihir numarası böyle yapılıyormuş.

Astrobiyolog Antarktika'da -70ºC'de yemek yapmaya çalıştığında

Uçak sığmayacaksa, çözüm belli.

Süper Mario Bros'taki çalılar ve bulutlar aynı, sadece farklı renklerdedir.

Bir erkek bal arısı cinsel ilişki sırasında doruğa çıktığında, testisleri patlar ve orada ölür.

Mavi bir balina kalbi 600kg ağırlığında. Bir insan, arterlerine sığabilir.

Pisa Kulesi'nin içerisi boştur.

Arılar yüzleri tanıyabilir.

Kısa insanlar daha agresiftir.

Tıpkı bizim gibi, anne yunuslar da anne karnındaki bebeklerine şarkı söylüyor.

Zürafalar ve insanlar boyunlarında aynı sayıda kemiğe sahiptir.

Pacific Barreleye, yukarı doğru ve şeffaf kafasına bakmak için gözlerini döndürebilir.

Aslan Kral'ın o kayaya tırnanışı bir gerçek!

Kadınlar, yaşamları boyunca makyaj uygulamak için yaklaşık 10 yıl harcamaktadır.

Komşunuzun otunun daha yeşil olduğunu düşündüğünüzde bilmeniz gereken her şey burada.

Amorphopallus Titanium, dünyanın en büyük çiçeklerinden biri. Her 40 yılda bir çiçek açar!

Sadece kafasında oturan bir contortionist ( Contortionists: Aşırı fiziksel esneklik becerilerini sergileyen performans sanatçılarıdır.)

Bir kirpi iskeleti, daha önce hiç görmemiş olmanız durumunda.





