Bünyamin Gezer'den Hakan Ceylan'a olay sözler!

Hakem yorumcusu Bünyamin Gezer'den ilginç ve bir o kadar da çarpıcı açıklamalar geldi. Gezer, "Osayi-Samuel'in de Aboubakar'ın da pozisyonlarında el falan yok. 'Hazır ol' mu yapacaklar oyuncular. Bu üikedeki hakemler öyle pozisyonlara el verdiler ki... VAR'ın elle oynamada yorum yapma hakkı yok. Bu işin profesörü Ceylanlar var... TFF Başkanı'na gidip 'Aman alt ligdeki hakemler görev almasın, onların kalibresi düşük' diyorlar." ifadelerini kullandı. İşte Bünyamin Gezer'in açıklamaları...

"MHK TARAFINDAN TEBLİGATLAR GİDİYOR"

"Alt ligdeki hakemlere MHK tarafından tebligatlar gidiyor, sonra birileri TFF Başkanı ile görüştükten sonra o çocuklar görev almıyor. TFF'nin yatırım yaptığı çocuklar bunlar. Ne maç yönettiniz de milletin emek verilen çocukları ile oynuyorsunuz?"

"SAĞA SOLA AÇILAN TELEFONLAR VAR"

"Kasımpaşa - Ankaragücü maçında bir penaltı pozisyonu var herkesin 'VAR müdahalesi gerekirdi' dediği. Arkadaşımız ceza yemiyor o maçtan sonra. Ceylanlar var arkadaşlar çünkü, sağa sola açılan telefonlar var."

"İSTEDİKLERİ POZİSYONU YOLLUYORLAR"

"VAR hakemleri istedikleri pozisyonu hakeme gönderiyorlar, kendi pozisyonlarını sıyırıyorlar. Ondan sonra da 'eğitim çalışması' yapıyorlar. Böyle olmaz!"

"TEBLİGAT ÇEKİLMİŞTİ"

"Zamanının MHK Başkanvekili Murat Ilgaz, bu genç hakemlere tebligat çekiyor VAR'da görev alacaklarına dair. Bu arkadaşlar gidiyor TFF Başkanı ile görüşüp bunu engelliyor. VAR hakemliği konusunda yeterlilik almış çocukların hakkını yiyorlar."

"NİYE İNANSIN ŞENOL GÜNEŞ?"

"Geçen haftaki Hatayspor maçında 3-4 tane siyah-beyaz hata var. Bu hafta Beşiktaş maçının 4. hakemi kim? Nasıl inansın Şenol Güneş yapay zekaya? Hakem camiası çok kötü gidiyor. Her geçen gün daha kötüye..."

"NEREDESİN HAKAN CEYLAN?"

"Olawoyin'in Tadic'i düşürdüğü pozisyonda Tadic'in topuğuna müdahale var, diz darbesi var. Neredesin Hakan Ceylan? Maç almaya devam edin siz."

