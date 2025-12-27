Burada kediler insanlardan fazla! 30 yıl sonra ilk kez bebek doğdu

Kedilerin insanlardan daha fazla olduğu İtalya'daki Pagliara dei Marsi'de 30 yıl sonra ilk kez bebek doğdu.

İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki eski bir kırsal kasaba olan Pagliara dei Marsi sakinleri, bu yıl küçük Lara Bussi Trabucco'nun doğumuyla büyük sevinç yaşadı. Guardian'ın haberine göre, bu hafta başındaki vaftiz töreni köye birçok turisti çekti.

Annesi Cinzia Trabucco, "Pagliara dei Marsi'nin varlığından bile haberi olmayan insanlar, sadece Lara'yı duydukları için buraya geldiler. Henüz dokuz aylık olmasına rağmen ünlü oldu." dedi.

DOĞUM ORANLARI DÜŞÜYOR

Doğurganlık oranları da rekor düşük seviyeye geriledi; 2024 yılında doğurganlık çağındaki kadın başına ortalama 1,18 çocuk düştü ki bu, AB'deki en düşük oranlardan biri. Lara'nın ailesi, Ocak 2025'ten bu yana doğan veya evlat edinilen her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 €'luk "bebek bonusundan" yararlandı. Bu ödeme, Giorgia Meloni hükümeti tarafından, başbakanın "demografik kış" olarak adlandırdığı sorunla mücadele sözünün bir parçası olarak uygulamaya konuldu.