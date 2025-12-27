Mynet Trend

Burada kediler insanlardan fazla! 30 yıl sonra ilk kez bebek doğdu

Yaklaşık 20 kişinin yaşadığı İtalya'da bulunan Pagliara dei Marsi kasabasında 30 yıl sonra ilk kez bir bebek doğdu.

İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki eski bir kırsal kasaba olan Pagliara dei Marsi sakinleri, bu yıl küçük Lara Bussi Trabucco'nun doğumuyla büyük sevinç yaşadı. Guardian'ın haberine göre, bu hafta başındaki vaftiz töreni köye birçok turisti çekti.

Annesi Cinzia Trabucco, "Pagliara dei Marsi'nin varlığından bile haberi olmayan insanlar, sadece Lara'yı duydukları için buraya geldiler. Henüz dokuz aylık olmasına rağmen ünlü oldu." dedi.

DOĞUM ORANLARI DÜŞÜYOR

Doğurganlık oranları da rekor düşük seviyeye geriledi; 2024 yılında doğurganlık çağındaki kadın başına ortalama 1,18 çocuk düştü ki bu, AB'deki en düşük oranlardan biri. Lara'nın ailesi, Ocak 2025'ten bu yana doğan veya evlat edinilen her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 €'luk "bebek bonusundan" yararlandı. Bu ödeme, Giorgia Meloni hükümeti tarafından, başbakanın "demografik kış" olarak adlandırdığı sorunla mücadele sözünün bir parçası olarak uygulamaya konuldu.

