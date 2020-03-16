Burak Akkul koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı: İhtimal vermemiştim

Ünlü sunucu Burak Akkul, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul'daki bir hastanede koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını söylemişti. Daha sonra yaptığı açıklamada coronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Akkul bu süreçte yaşadıklarını ilk kez UçanKuş Tv’de yayınlanan Magazin Merkezi programında anlattı. Programa telefon ile bağlanan Akkul, İlk olarak kuru öksürük ile başladığını söyledi. Akkul, öksürüklü ateşin olduğu hastalıklarda kullanılan ilaçların verildiğini ve ateşinin seyrinin sürekli değiştiğini açıkladı. Akkul eşi Seda'da ise hastalık semptomları bulunmadığını ancak yetkililerin eve gelerek test yaptıklarını söyledi.

Canlı yayında Erol Köse'nin sorularını yanıtlayan Burak Akkul hastalık sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"4 Mart'ta İngiltere'ye gittik. Bir kaç gün sonra öksürük ve ateş başladı. Belçika çekimlerini iptal edip Türkiye'ye geldik. Ben de bademcik iltihabı var ve senede 2 defa öksürük oluyor. O olduğunu sandım ilk başta, kuru bir öksürüktü. İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Ateş ve halsizlik vardı. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" ifadelerini kullanduı.



