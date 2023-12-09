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  4. Burak Dakak tiyatro oyununda kaza geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Burak Dakak tiyatro oyununda kaza geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

09.12.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Burak Dakak tiyatro sahnesinde kaza geçirdi. Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaşan Dakak, ayak serçe parmağının çıkması sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı. Yarım kalan Aydınlıkevler oyunu başka bir tarihte sahnelenecek.

Show Tv'nin Güzel Günler dizisinde 'Mihran' rolüne hayat veren Burak Dakak'ın rol arkadaşı Leyla Tanlar ile nişan görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdilerde Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaşarak Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda rol alan Dakak'ın, sahne sırasında terlik giyerken ayak serçe parmağı çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aydınlıkevler tiyatro oyunu başka bir tarihte tekrar sahnelenecek.

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PARMAĞI ÇIKTI, OYUNU YARIM KALDI

Demet Akbağ’lı Aydınlıkevler oyunu bu akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneleniyordu, yaşanan kaza nedeniyle oyunun ikinci yarısı sahnelenemedi.

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Aydınlıkevler’in bu akşam sahnelenen oyunu yaşanan kaza nedeniyle yarım kaldı. Oyun sırasında Burak Dakak’ın ayak parmağı çıktı. Acı içinde kıvranan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası oyun yarım kaldı. Burak Dakak, Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Sahnede terlik giydiği anda Dakak’ın yere çarptığı ayak serçe parmağının başta kırıldığı düşünüldü ancak yapılan kontrollerde genç oyuncunun parmağında kırık değil, çıkık olduğu ortaya çıktı. Durumu iyi olan Burak Dakak'ın hastaneden 1 saat sonra taburcu edileceği öğrenildi. Yarım kalan oyun ertelendi. Açıklanacak yeni tarihte sahnelenecek.

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