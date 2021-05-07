Burak Elmas: 29 Mayıs’ta bu seçim olacak

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini TT Stadı’nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elmas, "Tüm gerekli evraklarımızı divan kurulumuza teslim ettik. Kendilerine dün almış oldukları doğru karar için bir Galatasaraylı olarak teşekkür ettik. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Diğer aday olan arkadaşlarımız ve ekiplerine de hayırlı olmasını dileriz. Bu seçim Galatasaray için çok önemli bir seçim. Ayrıca Galatasaray demokrasisi için de çok önemli bir seçim haline geldi. Tüm üyelerimizden son dönemde yapılan çeşitli hamlelerin farkında olup, Galatasaray demokrasisine sahip çıkmak üzere oy kullanmalarını, Galatasaray’da iradelerinin sandığa ve sonuçlara yansımasını sağlamalarını rica ediyorum. Hala Galatasaray içerisinde maalesef Galatasaray’a yeteri saygıyı duymayan, Galatasaray’ın sorunlarını gerekli saygıyı duyarak zamanında hazırlanmamış bir takım azınlık da olsa arkadaşların seçimi geciktirme ve Galatasaray’ın sorunlarını bu vesile ile öteleme çabasını görüyoruz. Biz Galatasaray’ın iradesinin Galatasaray’ın tüm kararlarının doğru şekilde yansımasına önem verdik. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Pandemi koşullarında da bizim üzerimize düşen kulübümüzle beraber, üyelerimizin sağlığını koruyarak düzgün bir seçim, Galatasaraylının iradesinin sonuca yansıdığı bir seçim olması için bütün emeklerimizi seferber edeceğiz" diye konuştu.