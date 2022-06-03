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Burak Elmas'tan giderayak 2 transfer! Hem de birisi gol kralı...

03.06.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domenec Torrent'in bilgisi dâhilinde iki oyuncuyla yapılan görüşmelerde Galatasaray yönetimi bir hayli yol almıştı. Elmas, gelinen noktayla ilgili detaylı bir rapor bırakacak. Giderayak iki transfer yaparak takımı güçlendirmek isteyen Burak Elmas, bu transferleri bitirmek için gün sayıyor.

Burak Elmas'tan giderayak 2 transfer! Hem de birisi gol kralı...

Galatasaray'da artık seçim havası iyice yaklaştı.

Burak Elmas, 11 Haziran'da görevi yeni başkana devretmeye hazırlanıyor. Elmas seçim tarihiyle, transfer dönemi açılışı arasında bir haftadan daha az süre kalacak olması sebebiyle yeni gelecek yönetime ayrıntılı rapor bırakacak. Elmas şu ana kadar yürütülen transfer çalışmaları ve katedilen yolla alakalı iki adayı da bilgilendirecek.

Bu sayede şayet listedeki isimler üzerinde devam edilmesi kararlaştırılsa zaman kaybı yaşanmayacak.

İKİ İSİM DE İSTEKLİ

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Domenec Torrent'in de isteği ve bilgisi dâhilinde orta saha için Xeka, forvette ise Umut Bozok için temas kuran Burak Elmas yönetimi araya seçim girince görüşmeleri durdurmuştu.

Lille ile sözleşmesi sonra eren 27 yaşındaki Xeka'nın, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ancak imza parası talebi olduğu öğrenildi.

Sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un da Fransız ekibi Lorient'e dönmek istemediği, Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

İKİSİ DE İSTİKRARLI

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Lorient'ten kiralanan Umut Bozok, bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 38 lig maçında 20 gol atarak gol kralı olurken 7 de asist yapmayı başardı. Lille ile sözleşmesi sona eren Xeka ise bu sezon Ligue 1'de sahaya çıktığı 23 maçta 1.620 dakika süre alırken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.


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