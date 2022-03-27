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Burak Elmas’tan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e 'istifa' çağrısı! 'Türk futboluna son bir iyilik yapın ve...'

27.03.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet eden bir açıklama yaptı. Galatasaray resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada Elmas, "Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır. Sayın Nihat Özdemir, Türk futboluna son bir iyilik yapın ve istifa edin!" dedi. İşte Elmas'ın o açıklamaları!

Burak Elmas’tan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e 'istifa' çağrısı! 'Türk futboluna son bir iyilik yapın ve...'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün olağan genel kurulda TFF ziyaretinde yaşananlarla ilgili bir konuşma yapmıştı. Konuşmanın ardından TFF, Başkan Elmas’ın anlattıklarını yalanlayan bir açıklama ile cevap verdi.

Yaşanan olayların ardından Başkan Burak Elmas, Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet eden bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp başkanı Burak Elmas’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum.

Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir.
Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır. Sayın Nihat Özdemir, Türk futboluna son bir iyilik yapın ve istifa edin! Bu vesileyle belirtmek isterim ki yeni yönetimimizin belirleneceği seçimlerimiz tamamlanıp, mazbatamızı devrettiğimiz görevdeki son saniyemize kadar Galatasaray ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz."

İHA

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