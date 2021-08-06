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Burak Kapacak, Fenerbahçe’ye doğru

06.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor’un genç futbolcusu Burak Kapacak’ın Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenildi.

Burak Kapacak, Fenerbahçe’ye doğru

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç futbolcusu Burak Kapacak, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Yeşil-beyazlı kulüpten iki gün önce özel izin alarak İstanbul’a giden 22 yaşındaki futbolcu, Fransa’nın Bordeaux ekibiyle de görüşüyordu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Burak Kupacak da Fenerbahçe ile anlaşırken, genç oyuncu sarı lacivertli kulüp için resmi sözleşmeye imza atmak için kulüp binasına giriş yaptı. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

583 RESMİ MAÇTA 7 GOL 15 ASİST

21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Bursaspor formasıyla 83 resmi maça çıkarken 7 gol atıp 15 asist yaptı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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