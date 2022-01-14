Burak Özçivit'e benzerliği olay olmuştu! MasterChef Burcu eşiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı

MasteChef Türkiye 2021 sezonunun başarılı yarışmacılarından Burcu Önal, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Önal, Burak Özçivit'e benzerliğiyle gündem olan eşi İbrahim Önal ile sarmaş dolaş pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Önal, bir sonraki paylaşımında yarışmadaki arkadaşları Emre Büber ve İbrahim Cingözler ile bir araya geldiği kareyi paylaştı. Önal, paylaşımına ''Yarışmanın bana en güzel kazançları'' notunu düştü.

Aslen Diyarbakırlı olan ancak 15 yıl boyunca Uzak Doğu'da yaşayan Burcu Önal, eşi İbrahim Önal ile verdiği samimi pozlarla, magazin basınının ilgi odağı olmuştu.

''Eşim benim ailem'' diyen Burcu Önal, MasterChef macerası boyunca sık sık İbrahim Önal'a olan sevgisini dile getiriyordu.

Burcu Önal'ın eşiyle verdiği mutluluk pozlarına, ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum'' ve ''Kocan Burak Özçivit'e benziyor'' gibi yorumlar yapılmıştı.



