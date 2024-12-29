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Burak Özçivit'in 15 milyon TL'lik özel plakalı otomobili... Kazancı soruldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.12.2024 09:49
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Fransa tatili dönüşü İstanbul’da objektiflere yansıdı. Özçivit’in 15 milyon TL değerindeki lüks otomobili ise dikkatlerden kaçmadı.

Burak Özçivit'in 15 milyon TL'lik özel plakalı otomobili... Kazancı soruldu

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan ünlü oyuncu Burak Özçivit geçen yıl ortalama 80 milyon TL’ye reklam anlaşmasını da imzalamıştı. Kazancıyla sık sık gündeme gelen Burak Özçivit'in hobisi de pahalı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Fransa tatili dönüşü İstanbul’da görüntülendiler. Mutlu çift, tatil hakkında kısa bir açıklama yaparak, "Yurt dışındaydık, güzel bir tatil yaptık. Gittik geldik, keyifliydi" dedi.

KAZANCI SORULUNCA...

Özçivit yine 15 milyon TL değerindeki lüks otomobili ile dikkat çekti. “BUR” plakalı aracıyla adından söz ettiren Özçivit’e, astronomik kazançları olduğu iddiaları da soruldu.

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Ünlü oyuncu ise konuya dair "Yok canım, öyle bir şey. Ben öyle haberler okumadım" diyerek konuyu geçiştirdi.

Ünlü çiftin pahalı hobisi! 20 milyon TL'lik spor otomobilleri dikkat çekti Ünlü çiftin pahalı hobisi! 20 milyon TL'lik spor otomobilleri dikkat çekti

Oyuncu geçtiğimiz aylarda da 20 milyon TL değerindeki yeni spor arabasıyla dikkat çekmişti. Burak Özçivit bu hobisiyle ilgili olarak, "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" demişti.

Sahnede "Asgari ücret 22 bin 104 lira" deyip... Sahnede "Asgari ücret 22 bin 104 lira" deyip...
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Burak Özçivit
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