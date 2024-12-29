Burak Özçivit'in 15 milyon TL'lik özel plakalı otomobili... Kazancı soruldu

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan ünlü oyuncu Burak Özçivit geçen yıl ortalama 80 milyon TL’ye reklam anlaşmasını da imzalamıştı. Kazancıyla sık sık gündeme gelen Burak Özçivit'in hobisi de pahalı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Fransa tatili dönüşü İstanbul’da görüntülendiler. Mutlu çift, tatil hakkında kısa bir açıklama yaparak, "Yurt dışındaydık, güzel bir tatil yaptık. Gittik geldik, keyifliydi" dedi.

KAZANCI SORULUNCA...

Özçivit yine 15 milyon TL değerindeki lüks otomobili ile dikkat çekti. “BUR” plakalı aracıyla adından söz ettiren Özçivit’e, astronomik kazançları olduğu iddiaları da soruldu.

Ünlü oyuncu ise konuya dair "Yok canım, öyle bir şey. Ben öyle haberler okumadım" diyerek konuyu geçiştirdi.

Oyuncu geçtiğimiz aylarda da 20 milyon TL değerindeki yeni spor arabasıyla dikkat çekmişti. Burak Özçivit bu hobisiyle ilgili olarak, "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" demişti.